Sekt im Hinterhof, Spritz auf der Piazza Das sind die schönsten Weingärten Berlins

Steigen die Temperaturen, füllen sich die Biergärten der Stadt. Doch nicht jedem ist nach Hopfen und Malz zumute. Auch für Weinliebhaber gibt es Orte, an denen man unkompliziert ein Glas trinken, eine Flasche mit Freunden unter Bäumen öffnen und dazu Stärkungen ordern kann. Neun sommerliche Tipps unserer Genuss-Redaktion.

1 Kiosk Il Calice

Nach italienischem Vorbild wurde der Walter-Benjamin-Platz von Hans Kollhoff entworfen – und seine Seele spürt man, wenn der Kiosk des „Il Calice“ zum Aperitivo öffnet. Bei schönem Wetter geht es um 17 Uhr los, die Abendsonne steht noch lange über der Piazza. Barkeeper Vincent legt Musik auf und reicht klassische Drinks wie Bianco Rosso Sbagliato aus dem Fenster, aber vor allem natürlich Wein.

Das „Calice“-Team hat sein Angebot von Flaschen unter 30 Euro ausgebaut, das 0,2-Glas gibt es ab acht Euro. Als Begleitung wird gesalzener Panettone von Flamigni getoastet und gefüllt, etwa mit Mortadella-Burrata-Pistazien oder Robiola-Tomate-Rucola. Mit dem Glas kann man an Weinfässern stehen oder mit den frei beweglichen Stühlen seine Lieblingsperspektive finden. Dolce Vita!

Walter-Benjamin-Platz 4, Charlottenburg, bei schönem Wetter ab 17 Uhr (außer Montag), enoteca-il-calice.de

2 Sektgarten About Blank

Was es hier nicht gibt: Einen Sommelier, der einem die Weinkarte erklärt. Die gibt es nämlich auch nicht. Im Sektgarten des Techno-Clubs „About Blank“ in Friedrichshain schenken sie genau eine Sorte aus, nämlich den „Cavalier“ aus dem Elsass. Trotzdem ist der verwunschene Garten, in dem am Wochenende nachts wie tags getanzt wird, ein lauschiger Feierabend-Ort für den Sommer.

Man sitzt auf selbst geschraubten Holzmöbeln im überwucherten Hof einer ehemaligen DDR-Kita, isst Pizza und kleine Knabbereien, dazu spielen DJs. Mittwoch bis Freitag ab 18 Uhr und mit freiem Eintritt. Kinder dürfen kommen, Hunde nicht.

Markgrafendamm 24c, Friedrichshain, Mi-Fr ab 18 Uhr, auf Instagram

3 Kurpfalz-Weinstuben

Terrasse im Hinterhof: Ausschank der Kurpfalz-Weinstuben nahe Adenauerplatz. © Kurpfalz-Weinstuben

Diese versteckt in einem Berliner Hinterhof gelegene Traditionsadresse ist immer einen Besuch wert, kann aber bei Sonnenschein zusätzlich mit einer begrünten Terrasse punkten. Die Schoppenkarte ist ebenso umfangreich wie fair kalkuliert, auf ihr finden sich auch immer wieder gereifte Schätze aus dem Keller von Wirt Vincenzo Berényi, ab 7,30 Euro fürs Viertele geht’s los.

Wen beim Picheln der Hunger überkommt, der kann Kleinigkeiten aus der Weinstuben-Küche ordern, wie Flammkuchen oder Handkäse mit Musik – auch ein ganzes Menü. Jeden Sonnabend ab 15 Uhr gibt es Austern, Buletten und Sekt auf der Terrasse.

Wilmersdorfer Straße 93, Charlottenburg, Di-Sa ab 18 Uhr, kurpfalz-weinstuben.de

4 Straußwirtschaft Weintiene

Auf dem Wachtelberg: Besenwirtschaft Weintiene vom Weingut Lindicke in Werder. © imago/imagebroker

Wein dort trinken, wo er auch wächst: Dafür muss man sich auf den Weg auf den Werderaner Wachtelberg machen. Von dort hat man nicht nur einen wunderbaren Blick über die Havellandschaft westlich von Potsdam, man sitzt auch inmitten der Reben des Weinguts Dr. Lindicke.

Dort schmecken die Weine gleich doppelt gut, und man kann probieren, wie neue Sorten munden, die bedeutend weniger Pflanzenschutz benötigen, etwa Cabernet blanc, Saphira oder Pinotin. Wer trinken will, reist von Berlin am besten mit dem RE1 nach Werder und nimmt den Bus zum Wachtelwinkel. Vor hier sind es noch 5 Minuten Aufstieg.

Wachtelwinkel 30, 14542 Werder, Fr 14-20 Uhr, Sa/So 10-20 Uhr, weinbau-lindicke.de

5 Zenner Weingarten

Liegt direkt am Wasser: Bier- und Weingarten Zenner im Treptower Park. © Zenner Bier- und Weingarten

Der Weingarten mit dem schönsten Stadtblick liegt zwischen Treptower Park und Plänterwald, fast direkt an der Spree, von den Bistrotischen aus kann man den Tretbooten und Kanuten zuschauen. Am selben Ort entstand Anfang des 19. Jahrhunderts erstmals ein Ausflugslokal. Draußen nimmt der 2021 neu eröffnete Biergarten den größten Raum ein, wo Kost oberhalb der Ausflugsgastronomie serviert wird, etwa Käsespätzle und Bio-Bratwurst vom Müritzer Weideschwein.

Im Weingarten, der sich um einen Ausschank an der Ostseite anschließt, wird etwas leichter aufgetischt. Es gibt Pizza, Flammkuchen und international interpretierte Tapas, etwa Noccellara-Oliven, hausgemachten Hummus, Kimchi und Patatas Bravas. Legere Weine glas-, mit Anspruch flaschenweise.

Alt-Treptow 15, Mo-Do 12-20, Fr 12-21, Sa/So 11-21 Uhr. Ob bei zweifelhaftem Wetter geöffnet ist, ist auf zenner.berlin nachzulesen

6 Weinbrunnen

Sprudelt diese Saison wieder: Weinbrunnen am Rüdesheimer Platz in Wilmersdorf. © imago/Schöning

Er ist beliebt und umkämpft: der Weinbrunnen auf dem Rüdesheimer Platz. Seit mehr als 50 Jahren schenken Winzer aus dem Landkreis Rheingau-Taunus auf dem Plateau über dem Siegfried-Brunnen ihre Weine und Sekte aus. Ganz nach Biergartentradition können sich die Besucher ihre Verpflegung selbst mitbringen und dazu Wein vom Büdchen holen.

Ausgelassene Stimmung und zurückgelassener Müll haben immer wieder zu Klagen von Anwohnern geführt. Zum Glück aber wird es in dieser Saison wieder 104 Ausschanktage geben, Sonntage ausgenommen. Los geht es mit Flaschen vom Weingut Basting, es wechselt sich den Sommer über mit den Winzern Abel und Nikolai ab.

Rüdesheimer Platz, Wilmersdorf, Mo-Sa 15-21.30 Uhr

7 Altrovino

Stephan Pelzl ist seit vielen Jahren Fan italienischer Weine und Experte für autochthone Rebsorten und besondere Winzer. Sein Kreuzberger Laden mit Ausschank ist eine Oase für alle, die lieben, was Italien im Glas besonders macht. Ob die einzig wahre Zutat für venezianischen Spritz, richtig guten Lambrusco oder vulkanischen Schaumwein vom Ätna: Unter Sonnenschirmen in Blickweite des Wrangelbrunnens kann man sich mit einem Glas aus dem wechselnden offenen Angebot oder auch einer Flasche unter Freunden auf Weinreise begeben, von Sizilien bis nach Südtirol.

Auch Spritz Veneziano (mit Select) und Spritz Radicale (mit Gajàrdo Bitter) stehen auf der Karte, dazu werden Crostini mit verschiedenen Aufstrichen angeboten, Oliven, Jahrgangssardinen und eingelegtes Gemüse. Salute!

Grimmstraße 17, Kreuzberg, Di-Do 16-22 Uhr, F/Sa 14-22 Uhr (und länger), altrovino.de

8 Der Weinlobbyist

Pluspunkt: lauschiger Innenhof von „Der Weinlobbyist“ in Schöneberg. © Der Weinlobbyist

Das Schöneberger Weinbistro von Serhat Aktas kann in der warmen Jahreszeit einen unschätzbaren Vorteil ins Spiel bringen: einen lauschigen Innenhof, der keine entnervten Anwohner kennt. Hier sitzt es sich wunderbar entspannt, und man kann sich zum Beispiel durch die mit 70 Positionen größte Sektkarte der Stadt trinken, 25-30 Weine werden offen ausgeschenkt.

Deutsche Weine sind das Herzstück des „Weinlobbyisten“, der trotz der gehobenen Küche von Ronny Marx immer auch eine Weinbar bleiben will. Also ein Ort für Menschen, die einfach ein gutes Glas trinken wollen. Für den kleinen Hunger zum großen Durst werden sehr gute Flammkuchen mit hausgebackenem Sauerteigboden gereicht, auch Oliven und Jahrgangssardinen.

Kolonnenstraße 62, Schöneberg, Mo/Do/So 17-23 Uhr, Fr/Sa 17-0 Uhr, derweinlobbyist.de

9 Weinladen Schmidt

Einen schönen Grund zum Anstoßen hat gerade der Weinladen Schmidt. Seit 60 Jahren sorgt der Familienbetrieb dafür, dass die Berliner spannende Weine ins Glas bekommen. Sechs Filialen betreiben die Schmidts mittlerweile – und natürlich berühmte Restaurants. Berlins einziges Dreisternerestaurant, das „Rutz“, gehört zum Unternehmen, genau wie das Zollhaus am Landwehrkanal.

Einen offenen Ausschank gibt es aber auch in den Weinläden selbst, besonders schön – und wenn man möchte lang – sitzt man in der Kollwitzstraße auf dem Trottoir unter mächtigen Platanen. Immer im Kühlschrank: viele Rieslinge, ob jung oder gereift, die man glasweise probieren kann. Dazu gibt’s Snacks – Oliven, Käse, Sardinen.

Kollwitzstr. 50, Prenzlauer Berg, Di-Sa 12-22 Uhr, weinladen.com