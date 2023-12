Wenn Tante Erika zur Fressfeindin wird Die Hintergründe des weihnachtlichen Kampfessens

Es ist eine Art Weihnachtswunder: dass wir es schaffen, kurz nach der Bescherung schon wieder in die Plätzchendose zu greifen. Wo wir doch gerade erst über dem dritten Kloß zur Gans den Gürtel zwei Löcher weiter gestellt hatten. Und steht drüben in der Küche nicht noch Stollen? Nun aber erstmal zurück an den Tisch – wo Papa sich doch so große Mühe mit dem Tiramisu gegeben hat …