„Ich bin zufrieden“ Initiatoren sind mit Teilnehmerzahl an Ostermärschen glücklich

Vor dem Abschluss der Ostermärsche in Deutschland zeigen sich die Initiatoren mit der Zahl der Teilnehmer zufrieden. Regional gab es am Ostersonntag nach Angaben der Friedens- und Zukunftswerkstatt Veranstaltungen etwa in Frankfurt/Oder und von Essen nach Wattenscheid.

Der Ostersonntag gilt traditionell als der Tag mit den wenigsten Demonstrationsteilnehmern. „Ich bin zufrieden“, sagte Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative am Sonntag der dpa.

Das Niveau bewege sich ungefähr auf dem des Vorjahres oder sei leicht höher. Eine bundesweite Gesamtzahl zu nennen sei aber seriös nicht möglich.

Am Ostermontag endet der Ostermarsch Rhein-Ruhr traditionell in Dortmund. Weitere Veranstaltungen - dann wieder mit mehr Teilnehmern - gibt es unter anderen auf Rügen, in Hamburg, Dresden, Frankfurt und München. (dpa)