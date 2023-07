„Ich lande wohl in der Altersarmut“ Vier Angehörige berichten aus ihrem Alltag als Pflegende

Vielleicht zitieren Sozialforscher demnächst Andreas Umgelter, wenn sie prägnant über die Pflege im Deutschland dieser Tage sprechen wollen. Umgelter ist Chefarzt einer Berliner Rettungsstelle und sagte auf einem Fachpodium über diejenigen, die seit jeher die allermeisten Pflegebedürftigen versorgen, zusammenfassend: „sich selbst ausbeutende Angehörige, die sich ins Prekariat arbeiten“.

Von den fünf Millionen Pflegebedürftigen hierzulande leben 85 Prozent zu Hause. Dort wiederum werden 2,6 Millionen Betroffene, so die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, von ihren Angehörigen ohne Hilfe eines Pflegedienstes versorgt. Fast fünf Millionen Angehörige – davon die Hälfte erwerbstätig – kümmern sich um ihre pflegebedürftigen Großeltern, Mütter und Väter, Tanten und Onkel, Töchter und Söhne.

Je nach Bedürftigkeit der betroffenen Verwandten – es gibt die Pflegegrade eins bis fünf – werden die Familien mit Geld aus der Pflegeversicherung unterstützt, deren Träger die Krankenkassen sind. Der Tagesspiegel hat mit vier Angehörigen gesprochen.

Karla H., 57, Angestellte aus Mecklenburg, kümmert sich um ihre verwirrte Mutter

Ihre Mutter lebt seit dem Tod ihres Mannes, Karlas Vater, allein. Die Mutter, 85 Jahre alt, hat noch Pflegegrad zwei, vergisst aber schon ständig Wesentliches: Wo liegt der Wohnungsschlüssel? Warum riecht es so verbrannt – kokelt auf der Herdplatte wieder ein Küchenbrett? Welche Tablette muss noch genommen werden?

„Meine Mutter war früher hellwach, auch athletisch. Mit Anfang 80 ließ das rapide nach. Inzwischen stürzt meine Mutter fast jede Woche. Sie fällt auf dem Flur hin, im Bad, in der Küche – einmal sogar auf dem Weg zum Einkaufen. Zum Glück kamen Passanten vorbei und riefen den Notarzt. Meine Schwester und ich schauen, so oft wir können, vorbei. Bringen Essen, räumen auf, suchen die Tabletten.

Meine Mutter fällt im Flur hin, im Bad, in der Küche. Karla H. kümmert sich um ihre zunehmend verwirrte Mutter

Leider, das traue ich mich kaum zu sagen, trinkt meine Mutter nun, weil sie sich trotz unserer Hilfe allein fühlt. Bis vor wenigen Jahren war Alkohol kein Problem. Das Trinken trägt zu den Stürzen bei. Meine Mutter ist inzwischen so zierlich – zwei Gläser Wein und sie fällt um.

Meine Schwester und ich arbeiten in Vollzeit, wir können nicht ständig zu unserer Mutter fahren. Absehbar ist das zu Hause keine Lösung, selbst wenn ein Pflegedienst helfen sollte. Wir sind auf diversen Wartelisten ambulanter Dienste und suchen jetzt lieber gleich einen Heimplatz. Doch auch da: Überall ist es voll.“

In Deutschland kommen viele Ältere auf zu wenig Jüngere – die Ausgaben der Pflegeversicherung übersteigen die Einzahlungen, vergangenes Jahr fehlten 2,2 Milliarden Euro. Professionelle Pflegekräfte sind knapp, Heime und ambulante Dienste überlastet. Und die Angehörigen, die ohne professionelle Hilfe pflegen, leiden unter der Inflation.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will pflegende Angehörige entlasten – einigen reichen seine Reformpläne aber nicht. © dpa/Felix Kästle

Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angestoßene Pflegereform soll nun durch höhere Beiträge, insbesondere der kinderlosen Versicherten, die defizitäre Pflegekasse stabilisieren. Diese Einnahmen sollen den Pflegebedürftigen und ihren unterstützenden Angehörigen helfen. So soll das Pflegegeld, das helfende Angehörige bekommen, zum 1. Januar 2024 um fünf Prozent steigen. Aktuell beträgt es je nach Pflegegrad zwischen 316 und 901 Euro im Monat.

Anja Köhne, 58, Europawissenschaftlerin aus Berlin, pflegt ihren Sohn

Der 14-Jährige hat Trisomie 21 und eine Darmfehlbildung, Pflegegrad vier. Abends bekommt er Windeln – in einigen Nächten muss seine Mutter sie fünfmal wechseln. Für die Nachtpflege stünde ihr ein ambulanter Dienst zu. Der aber komme schon mit anderen Fällen, insbesondere beatmeter Kinder, kaum hinterher.

Viele Betriebe können es sich nicht leisten, pflegende Angehörige zu beschäftigen. Anja Köhne aus Berlin pflegt ihren schwer beeinträchtigten Sohn

Köhne ist für Stiftungen und Umweltverbände tätig, zuletzt 25 Stunden pro Woche. Irgendwann könnte ihr Sohn in einer betreuten WG leben, hofft Köhne. Sie selbst könnte dann ihrer Qualifikation entsprechend arbeiten und ihre Rente aufbessern.

„Früher arbeitete ich Vollzeit für Naturschutzverbände, war viel unterwegs. Die Pflege bedeutet für mich, trotz der geteilten Erziehung mit meinem Ex-Mann, dass ich 15 Wochenstunden weniger und zudem unterqualifiziert arbeite. So lande ich wohl in der Altersarmut. Allein die Nachtpflege ist enorm kräftezehrend, Klinikaufenthalte und wiederholte Infekte meines Sohnes zerreißen jeden Rhythmus.

Für Arbeitgeber bin ich immer zu viel und zu wenig zugleich, denn ich brauche oft eine Sonderlösung – schon für all die Arzttermine. Kleine Betriebe oder Non-Profit-Organisationen können es sich nicht leisten, pflegende Angehörige zu beschäftigen.

Würden dem Arbeitgeber zwei Pflegetage im Monat für einen pflegenden Beschäftigten bezahlt, ginge das vielleicht. Mit einer 30-Stunden-Stelle bekäme ich eine vertretbare Rente. Die Erleichterungen ab 2024 betreffen vor allem befristete und akut auftretende Situationen. Eine grundlegende Unterstützung im gewöhnlichen Pflegealltag sind sie nicht.“

Der Berliner CDU-Politiker Christian Gräff forderte im Tagesspiegel einen Rechtsanspruch auf einen Pflegeplatz. Grundsätzlich zahlen die Kassen als Teilkaskoversicherung nur einen Teil der Heimkosten.

Derweil steigen die Preise für Bauten, Energie, Speisen, aber auch die Löhne für das knappe Personal. Fachleute anderer Parteien, der Kassen und einiger Fachverbände halten einen Rechtsanspruch für kaum umsetzbar. Für Pflege werde man mehr Geld ausgeben müssen, sagte Gräff deshalb.

Rund 85 Prozent. Pflege findet überwiegend in der Wohnung der Betroffenen statt. © dpa/Jens Wolf

Bald seien es monatlich 2700 Euro, die Pflegebedürftige im Schnitt für einen Heimplatz zuzahlen, teilte der Paritätische Gesamtverband mit. Das liegt weit über dem, was Durchschnittsrentner beziehen. Noch in diesem Jahr dürfte ein Drittel aller Heimbewohner deshalb auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen sein, wie eine Analyse im Auftrag der Krankenkasse DAK ergab.

Joachim Maschmeyer, 75, aus Brandenburg, pflegt seine an Demenz erkrankte Frau

Seit zehn Jahren kümmert Joachim Maschmeyer sich um Doris, sie hat den höchsten Pflegegrad 5, spricht nicht mehr, zeigt weder Freude noch Schmerz. Das ist für Maschmeyer auch psychisch anstrengend, deshalb nimmt er regelmäßig einen Platz in der Tagespflege und zu Hause einen ambulanten Dienst in Anspruch, wofür er dankbar ist.

Derzeit klappt alles nur, weil ich Ersparnisse habe. Joachim Maschmeyer aus Brandenburg pflegt seine an Demenz erkrankte Frau

Maschmeyer hatte eine Versicherungsagentur und lebt mit seiner Frau in einer großen Wohnung. Trotz der emotionalen Belastung, bürokratischer Kämpfe und finanzieller Einbußen, sagt er, sei er nicht existenziell bedroht – anders als andere.

„Meine Frau ist vollständig hilfsbedürftig. Ein Abschied auf Raten. Ich füttere sie, Trinken gibt es mit einer 60-Milliliter-Spritze, ich wechsele ihre Windeln. Anfangs dachte ich nicht, dass ich das könnte, aber man wächst mit den Aufgaben.

Ich möchte meine Frau so lange wie möglich bei mir behalten. An zwei Tagen pro Woche entlastet mich eine professionelle Pflegekraft für je vier Stunden. Zunächst wollte mir der ambulante Dienst nur jemanden für 20 Minuten für die Morgentoilette schicken. Es war ein langer Prozess, vier Stunden mit dem Dienst auszuhandeln.

Wie überall sind die Preise gestiegen, statt 36 Euro kostet eine Pflegestunde nun 48 Euro. Das Budget, das uns pflegenden Angehörigen zusteht, wurde bislang aber nicht erhöht. Auch fünf Prozent mehr Pflegegeld ab 2024 sind kein Ausgleich. Derzeit klappt alles nur, weil ich Ersparnisse habe.“

Pflegegeld ist kein Lohn für die Angehörigen, sondern soll Ausgaben für Sachmittel ersetzen. Sozialverbände, Krankenkassen, Opposition, aber auch Abgeordnete der Ampel-Koalition sagen, dass das vereinbarte Plus der Lauterbach-Reform zu gering sei.

Die Krankenkassen stufen die Betroffenen je nach Beeinträchtigung in Pflegegrade ein. © nmann77 - stock.adobe.com

Für alle pflegenden Angehörigen, die ihre Gesundheit riskierten, sei der Kompromiss enttäuschend, teilte der Sozialverband Deutschlands VdK mit: Die Pflegeversicherung spare durch die Angehörigen zwölf Milliarden Euro im Jahr. Allerdings soll pflegenden Angehörigen die sogenannte Verhinderungs- und Kurzzeitpflege erleichtert werden, damit ist eine Vertretung gemeint, die einspringen kann, wenn die Angehörigen beispielsweise auf Reisen sind. Dieses Pflegeunterstützungsgeld kann ab 2024 häufiger in Anspruch genommen werden, pro pflegebedürftige Person zehn Arbeitstage im Jahr.

Sonja Kemnitz, 69 Jahre, pflegt in Berlin seit 2008 ihren erblindeten Mann

Nach einer Krebs-OP benötigt Sonja Kemnitz’ Mann wegen einer Organfehlfunktion täglich Hilfe. Bis Ende 2021 hat sie 30 Stunden als Bundestagsreferentin für Pflegepolitik gearbeitet, ist also Expertin. Als Berufstätige war ihr Alltag eng getaktet, Nachbarn und Freunde mussten bei der Pflege ihres Mannes helfen.

Kemnitz sieht sich als privilegiert. Sie sei ein Beispiel dafür, wie wichtig es sei, pflegende Angehörige besser in sie betreffende Entscheidungen einzubeziehen, weil der Politik noch immer Verständnis für deren Schwierigkeiten fehle.

Nachts braucht er eine Sauerstoffmaske, ich kontrolliere, ob sie sitzt. Sonja Kemnitz aus Berlin pflegt ihren erblindeten Mann

„Mein Mann und ich sind eingespielt. Den Alltag bewältigen wir allein, um von den Pflegediensten unabhängig zu bleiben. Morgens um 7 Uhr helfe ich im Bad, ziehe ihm Stützstrümpfe an, gebe die Medikamente. Ich bringe ihn zum Arzt, zur Physiotherapie. Nachts braucht er eine Sauerstoffmaske, ich kontrolliere, ob sie sitzt.

Letzten Sommer waren wir in einer Notsituation, brauchten dringend Behandlungspflege. Der Dienst, der uns sonst in akuter Not hilft, hatte keine Zeit. Ich telefonierte 16 Pflegedienste ab, erfolglos. Die Rettungsstelle hätte uns stundenlang warten lassen oder weggeschickt. Ich habe im Internet nachgelesen und die Versorgung selbst gemacht.

Immer mehr Zuständigkeiten werden auf die Familien verlagert. Es gibt keine zentrale Stelle, die erfasst, wann welcher Pflegedienst was leisten kann. Ein einheitliches Portal dafür war im Gesetzentwurf der Pflegereform geplant und wurde wieder gestrichen. Uns und vielen anderen würde das aber sehr helfen.“