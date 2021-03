Durchlebt das britische Königshaus derzeit eine Krise wie nach dem Unfalltod von Prinzessin Diana 1997? Nach den Negativ-Schlagzeilen rund um die Welt stand das britische Königshaus am Dienstag unter massivem Druck, auf das TV-Ereignis des Jahres zu reagieren.

Im Gespräch mit der US-Talk-Königin Oprah Winfrey hatten Prinz Harry und seine US-amerikanische Gattin Meghan Markle ein Mitglied der Königsfamilie sowie die britischen Boulevardmedien des offenen Rassismus bezichtigt. Außerdem hätten hochrangige Angestellte vom Buckingham-Palast der suizidgefährdeten Herzogin von Sussex Hilfe verweigert.

Ein Akteur der Ereignisse von 1997, der damalige Regierungssprecher Alastair Campbell, riet dem Palast, gegenüber der BBC still zu schweigen: „Ich würde jetzt sehr wenig sagen.“

Durchschnittlich 11,1 Millionen Haushalte auf der Insel und viele weitere Millionen Zuschauer weltweit verfolgten das Gespräch: Darin sagte der Prinz, es gebe einen „unsichtbaren Vertrag“ zwischen dem Königshaus und der Presse: Positive Berichterstattung werde durch regelmäßigen Zugang zu führenden Mitgliedern erkauft.

Erkennbar zieht Harry dabei eine Parallele zu den Ereignissen in den 1990er Jahren. Aus Sicht des heute 36-Jährigen sowie seines 38-jährigen Bruders William tragen die Boulevard-Paparazzi die Hauptschuld am Unfalltod ihrer Mutter Diana im August 1997. Das haben beide mehrfach so zu Protokoll gegeben.

Dass der damals 13-jährige Harry in Begleitung seines Bruders, Vaters, Onkels und Großvaters auf der Trauerprozession quer durch London hinter dem Sarg der Toten herlaufen musste, empfindet er erklärtermaßen als schweres Trauma.

Diese Äußerungen gegenüber Winfrey knüpfen an frühere Beschwerden des Prinzen an. Schon als die Beziehung von Harry und Meghan im November 2016 erstmals offiziell wurde, war in einer Palastmitteilung von „einer Welle von Schmähungen und Belästigungen“ sowie von „offenem Sexismus und Rassismus“ die Rede. Auf Empörung stieß damals besonders die Thematisierung von Markles Familienhintergrund, die eine schwarze Mutter und einen weißen Vater hat.

Wie damals stehen auch diesmal die bekanntermaßen rabiaten Londoner Boulevardblätter wie „Sun“, „Daily Mirror“ und „Daily Mail“ ebenso am Pranger wie Klatschpostillen weltweit. In ihnen wurden zu Bildern des Winfrey-Interviews immer wieder rassistische und faktisch falsche Schlagzeilen eingeblendet.

So schrieb die „Daily Mail“ von einer Familie „direkt aus Compton“. Compton ist ein als Kriminalitätsschwerpunkt verschriener Bezirk im Großraum Los Angeles. Detailliert wurde Markles Abstammung von Sklaven erörtert; meist fehlte dabei der Hinweis, dass die englische Krone einst die Sklaverei in ihren Kolonien in der Karibik sowie entlang der amerikanischen Ostküste eingeführt hatte.

Altgediente Königshaus-Beobachter verweisen darauf, dass die ungesunde Obsession der Boulevardblätter mit dem Privatleben des Herzogspaares auf Gegenseitigkeit beruhe. Die gelernte Schauspielerin Markle habe ihnen zufolge den Unterschied zwischen ihrer früheren Existenz als nicht sehr bedeutende Celebrity mit guter PR-Unterstützung und einer globalen Person des öffentlichen Lebens nicht verstanden. Und auch der Prinz lese im Internet nicht nur die bösartigen Artikel über sich, sondern auch giftige Kommentare sämtlicher Spinner und Neider, die sich im Netz tummeln.

Dabei ist in diesen Tagen ein in den Boulevardmedien bekanntes Muster zu beobachten: Wie schon nach dem Tod Dianas 1997 entziehen sich die britischen Medien der scharfen Kritik an ihrem eigenen Vorgehen, indem sie die Kritik am Königshaus akzentuieren. Man sei konfrontiert mit „der schlimmsten royalen Krise seit 85 Jahren“, trompetete der „Mirror“ in Anspielung auf die Abdankung Eduards VIII. 1936. „Was haben sie da angerichtet?“, fragte scheinheilig die „Mail“. Die Frage bezog sich auf die „giftigen Anschuldigungen“ des Herzogpaares, die sie im Interview mit Winfrey geäußert hätten.

Wie die in den USA erstausgestrahlten Aussagen Harrys und Meghans in der britischen Öffentlichkeit ankommen, verdeutlicht eine Blitzumfrage der Firma YouGov: 36 Prozent der befragten Briten erklärten sich zu Sympathisanten der Königsfamilie, 22 Prozent zu erklärten sich loyal mit Harry und Meghan.

Ein weiteres Drittel erklärte, uninteressiert oder unzuständig zu sein. Allerdings unterscheidet sich die Beurteilung des Vorgangs je nach Lebensalter stark: Unter den 18-24-Jährigen sind 48 Prozent Anhänger des in Kalifornien lebenden Paars, bei den über 65-Jährigen sind es nur neun Prozent.

Nach dem brisanten Interview haben sich führende Royals einem Bericht der BBC zufolge zu Krisensitzungen getroffen. Könnten die 94-Jährige Queen und ihr 72-Jähriger Thronfolger Charles die Reaktionen auf das Interview zum Anlass nehmen, die Öffentlichkeitsarbeit ihrer Institution zu verändern? Der frühere BBC-Nachrichtendirektor James Harding hält das für nötig: Das Königshaus brauche einen Sprecher, auf die derzeit üblichen Einflüsterungen hinter vorgehaltener Hand müsse verzichtet werden. Anderer Ansicht ist der PR-Stratege Campbell. Er rät von Dementis ab. Sie würden den Schaden ohnehin nicht verringern: „Sie sollten durch aktives Handeln, nicht durch öffentliches Gerede beeindrucken.“

Eine Reaktion des Palasts stand am Dienstag noch aus. Prinz Charles (72) zeigte sich beim Besuch eines Impfzentrums zwar kurz in der Öffentlichkeit, auf Fragen antwortete er jedoch nicht.