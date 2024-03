Kein Sex mehr und keine Romantik Obwohl Manja und Till getrennt sind, ziehen sie zusammen um

Als Till ihr den Heiratsantrag macht, am Strand, fühlt Manja sich ausgeliefert. „Da habe ich gedacht: Mist, jetzt komme ich da nicht mehr raus“, erzählt sie am Telefon. Schon damals spürt sie, dass etwas zwischen ihnen nicht passt. Trotzdem nimmt sie den Antrag an. Die Idee so einer neuen Ernsthaftigkeit gefällt ihr.

Till und Manja, die eigentlich beide anders heißen, kennen sich da schon zwölf Jahre. Erst sind sie befreundet, später ein Paar, sie haben gemeinsame Kinder. Und obwohl Manja mittlerweile denkt, dass sie es lieber hätten lassen sollen, heiraten sie und ziehen von München in ein Haus in der bayerischen Provinz. In dem wohnen sie bis heute. Gemeinsam. Dabei sind sie längst kein Paar mehr.