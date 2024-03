Kurz nach ihrem Kennenlernen ist Tristan so verrückt nach Tilda, dass er einmal am Abend mit dem Auto vor ihrem Haus steht und zu ihren erleuchteten Fenstern hinaufschaut. Tilda wohnt da noch mit ihrem Mann zusammen, aber Tristan ist fest davon überzeugt, dass sie spüren muss, dass er draußen auf sie wartet. Er jedenfalls würde das, so verbunden fühlt er sich mit ihr. Aber irgendwann erlischt nur das Licht hinter den Scheiben und Tristan fährt nach Hause.