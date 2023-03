Kolumne Gönn ich mir Erinnerung an die verlorene Heimat

Das Unfassbare ist inzwischen ein Jahr her: Es beginnt in jenen frühen Morgenstunden, an denen in Kyjiw die Raketen einschlagen und das Leben von Millionen Menschen eine dramatische Wendung nimmt. Auch das von Anton Petrov. Bis zum russischen Überfall auf die Ukraine hatte der ehemalige Journalist eine kleine Destillerie betrieben und die alternative Barszene seiner Wahlheimat beliefert.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden