Sex nach Kalender, Tränen auf der Toilette Wie übersteht eine Beziehung den unerfüllten Kinderwunsch?

Der Blumenladen. In dem Blumenladen bekam man Gestecke für jeden Anlass: für Taufen, Hochzeiten, Trauerfeiern, Einschulungen und Babyshowerpartys. Der Blumenladen hatte an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Oft brannte dort bis spätabends Licht. Man konnte auf Termin bestellen oder kurzfristig etwas anfertigen lassen. Der Blumenladen war immer voll. Mit Menschen, die in ihm einkauften, und Pflanzen, die dafür bereitstanden. Der Blumenladen war Sandras Leben. Aber er ist auch schuld daran, dass sie und Sebastian bislang kein Kind haben. Denn der Blumenladen hat ihre Zeit aufgefressen.

Als Sandra und Sebastian sich kennenlernen, ist Sandra 30 und Sebastian 28. An einem Samstagabend schleppen Sandras Freunde sie mit in eine Disco im Speckgürtel von München. Sandra ist zu dem Zeitpunkt seit zwei Jahren von ihrem Freund getrennt. Das erste Mal seit einer Ewigkeit kann sie wieder länger als zehn Minuten am Stück an etwas anderes denken als an ihn, sich wieder auf etwas anderes fokussieren als auf Männer im Allgemeinen und Herzschmerz im Speziellen.

Eigentlich hat sie keine Lust, auszugehen

Vielleicht hat Sandra auch deshalb an diesem Abend keine Lust, auszugehen. Ausgehen heißt schließlich in der Regel auch aufreißen. Oder zumindest flirten, angegraben werden, baggern, necken, Witze machen oder über Witze von anderen lachen. Etwas widerwillig kommt sie also in der Bar an. Sebastian ist schon da. Sebastian und sein Zwillingsbruder, den Sandra kennt. So kommen Sandra und Sebastian ins Gespräch. Auf der Tanzfläche fragt sie ihn, halb aus Spaß, halb im Ernst, ob er Kinder haben und heiraten will. Sebastian sagt zu beidem Ja.

Später gehen sie gemeinsam zu Sandra nach Hause. Sebastian wohnt nämlich noch bei seinen Eltern. Als sie morgens verkatert aufwachen und Sandra Sebastian fragt, ob er Lust hat, sie am Nachmittag zu einer Bauchtanzvorführung ihrer Mutter zu begleiten, sagt er wieder Ja. Keine 24 Stunden nach ihrem Kennenlernen trifft Sebastian Sandras komplette Familie. Es passt gut: Die Familie mag Sebastian, und er mag Sandras Familie. Außerdem mögen Sebastian und Sandra einander. Von da an könnte alles perfekt werden.

Vor Sebastian ist Sandra 14 Jahre mit einem Mann zusammen, den sie aus der Schule kennt. Ihre Beziehung startet damit, dass sie abwechselnd in seinem und ihrem Kinderzimmer übernachten. Sie machen gleichzeitig Abitur und arbeiten später sogar im gleichen Betrieb. Mit diesem Mann ist Sandras Leben vorgezeichnet. Mit ihm wird sie Kinder haben, ein Haus und eine Hochzeit. Am besten alles noch in den Zwanzigern. Sandras Mutter bekam sie früh, und weil sie sehr eng sind und Sandra glaubt, dass diese Nähe mit ihrem geringen Altersabstand zusammenhängt, will sie das auch: eine junge Mutter sein. Aber dazu kommt es nicht. Denn Sandra merkt, dass der Mann, mit dem sie zusammen ist, der ja eigentlich der Vater ihrer Kinder werden soll, sie mit einer ihrer Freundinnen betrügt. Sandra trennt sich von ihm.

Sandra ist arbeitslos

Die Monate danach sind schrecklich. Die Momente, wenn sie aufwacht, morgens, und einige Sekunden braucht, bis ihr wieder einfällt, was passiert ist, die schlimmsten. In denen will sie sich am liebsten in ihrem Bett verstecken und nie wieder aufstehen. Bei der Arbeit ist ihr Ex-Freund dann auch noch allgegenwärtig: Sie liest seinen Namen in E-Mail-Verteilern und hat ihn sogar manchmal am Telefon. Sandra kündigt. Aber alleine zu Hause wird es auch nicht besser. Tagelang liegt sie im Bett und braucht ewig, um sich vom Belogenwerden zu erholen und ihr Selbstwertgefühl wieder einigermaßen zu sortieren. An einen neuen Job kann sie in der Zeit nicht denken.

Als Sandra Sebastian kennenlernt, ist sie noch immer arbeitslos. Weil Sebastian, der als IT-Fachmann arbeitet, sich seine Stelle frei einteilen kann, ist ihre Zeit in Sandras Wohnung unbeschränkt. Manchmal, wenn sie abends in der Dämmerung rausgehen und einen Spaziergang machen, reden sie über die Zukunft und Sandras Traum: einen eigenen Blumenladen zu besitzen.

Vor Weihnachten, ein knappes Jahr nach ihrem Kennenlernen, wird Sandra von Sebastians Eltern, die selbst einen kleinen Laden betreiben, gefragt, ob sie nicht Adventskränze bei ihnen verkaufen will. Sandra, die nach der Schule, bevor sie in die gleiche Firma wie ihr Ex-Freund wechselte, eine Ausbildung zur Floristin gemacht hatte, sagt zu. Ihre Gestecke werden ein Verkaufsschlager. Die Menschen stehen Schlange vor ihrem Stand.

Ein paar Monate später fährt sie mit ihrem Vater durch einen Vorort von München, vorbei an einem leer stehenden Geschäft. Als sie sich an einer Bude in der Nähe eine Bratwurst kaufen und der Verkäufer erzählt, dass dem Ort ein Blumenladen wirklich fehlt, wirkt das fast wie Schicksal. Sandra mietet den Laden und hat das Gefühl, ihr Leben endlich wieder im Griff zu haben. Sebastian, mit dem sie da bereits zusammenwohnt, beteuert immer wieder, wie stolz er auf sie ist.

Fortan steht Sandra oft bis spätabends im Laden, bindet Sträuße, beantwortet Anfragen, plant Auslieferungen und Einkäufe. Sebastian hilft, wo er kann. Er fährt zum Großhändler und liefert Blumenbestellungen bei Feiern ab. Manchmal steht er am Wochenende sogar mit im Laden und verkauft. Die Zeit rast an den beiden vorbei. Aber weil Sandra sich agil und glücklich fühlt und noch dazu viel jünger aussieht, als sie ist, hat sie das Gefühl, eine Menge davon zu haben.

Irgendwann geht es los, dass Sandra andauernd damit beschäftigt ist, Blumenschmuck für die Hochzeiten ihrer Freundinnen anzufertigen. Oft folgt kurz darauf die Deko für die Babypartys, dann für die Taufen. Sandra ist sich zwar nach wie vor sicher, auch ein Kind zu wollen, aber ihr Alltag ist voll ausgelastet, der Blumenladen ihr Lebensmittelpunkt und sie teilweise bis zu 80 Stunden in der Woche dort.

Wenn Sandra Geburtstag hat, wundert sie sich oft, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist. Irgendwann entscheiden sie und Sebastian, fast nebenbei, mit dem Verhüten aufzuhören. An einem Abend, an dem Sebastian von einer Hochzeit nach Hause kommt, setzt er sich neben Sandra auf das Sofa und fragt, ob sie das auch will: heiraten. Sandra sagt sofort Ja. Dabei geht es ihr weniger um die Ehe an sich, sondern mehr um das Bekenntnis zu Sebastian. Den liebt sie nämlich immer noch mindestens genauso sehr wie am Anfang.

Warum klappt es nicht?

Mit Ende 30 merkt Sandra auf einmal, wie die viele Arbeit anfängt, an ihr zu nagen. Morgens braucht sie länger, um aus dem Bett zu kommen, der Rücken tut ihr weh, und das Heben fällt schwer. Daran, dass sie immer noch nicht schwanger ist, denkt sie nur manchmal. Meistens dann, wenn sie auf Toilette sitzt und wieder ihre Tage hat. Ihr Herz wird dann kurz sehr schwer, und sie fragt sich, ob alles mit ihr in Ordnung ist. Aber den Gedanken verscheucht sie schnell wieder. Auch Sebastian plagt sich nicht zu lange mit Fragen darüber, wieso es noch nicht geklappt hat. Die Antwort scheint ja auch auf der Hand zu liegen: Wahrscheinlich haben sie einfach noch nicht den richtigen Zeitpunkt erwischt. Immerhin ist ihr Alltag nach wie vor sehr stressig.

Sebastian hat noch ein anderes Thema: Er liebt Norwegen und Schweden, seit er nach der Schule eine lange Reise dahin unternommen hat. Viel lieber als im Speckgürtel von München würde er in der spektakulären Natur Skandinaviens leben. Zwar lehnt Sandra das Auswandern vehement ab, schon weil es da oben zu kalt und auch mit dem Laden eigentlich keine Option ist. Doch Sebastian sucht trotzdem manchmal im Internet nach passenden Stellenangeboten im Norden.

Als eine enge Mitarbeiterin von Sandra kündigt, steht für sie fest, womit sie vorher immer häufiger geliebäugelt hat: Sie wird den Laden aufgeben. Der Zeitpunkt scheint ideal, denn die Pandemie legt gerade das Land lahm. Sandras einzige Möglichkeit, Blumen zu verkaufen, ist, Bestellungen aufzunehmen und auszuliefern – was die ganze Prozedur noch anstrengender macht. Einen Monat, bevor sie es eigentlich vorhatte, sperrt sie die Ladentür zum letzten Mal zu. Als sie nach Hause kommt, ist sie mehr erleichtert als wehmütig.

Doch mit der neu gewonnenen Zeit breitet sich die Frage in ihr aus, die sie davor so erfolgreich verdrängt hatte: Wieso ist sie immer noch nicht schwanger? Sandra ist zu dem Zeitpunkt Anfang 40. In den darauffolgenden Wochen und Monaten gehen Sebastian und sie die Sache geplanter an: Sie haben Sex an den Tagen, an denen sie Sandras Eisprung vermuten, hören mit dem Rauchen auf, trinken weniger Kaffee, achten auf ihre Ernährung und nehmen jeden Tag verschiedene Vitamintabletten.

Sandra fühlt sich ungerecht behandelt

Aber nichts davon hilft. Obwohl es eigentlich nicht ihre Art ist, wird Sandra unruhig. Und sie trägt ein Gefühl mit sich herum, das sie nicht haben will: Sie fühlt sich ungerecht behandelt. Wieso klappt das Kinderkriegen bei anderen, aber bei ihnen nicht? Die Babypartys ihrer Freundinnen hält sie kaum noch aus, und auch einen Nachmittag auf dem Spielplatz findet sie furchtbar.

Der terminierte Geschlechtsverkehr zehrt am meisten an ihnen. Er drückt auf ihre Lust und auf ihre Laune. Als die Stimmung immer schlechter wird, schlägt Sandra vor, ein Kinderwunschzentrum zu konsultieren und es mit fremder Hilfe zu probieren.

Nachdem sie die ersten Untersuchungen hinter sich haben, erklärt ein Arzt, dass Sandra einen verkürzten Eileiter hat, was eine Schwangerschaft ohne künstliche Befruchtung quasi unmöglich macht. Von Sandra und Sebastian nimmt diese Info eine Last: Sie wissen jetzt, dass es kein Zufall ist, dass es bei ihnen noch nicht geklappt hat. Auf geplanten Sex können sie von da an verzichten.

Ungefähr zeitgleich erreicht Sebastian das Angebot eines Headhunters. Er hat eine Stelle für ihn – in Norwegen. Weil der Blumenladen Sandra nicht mehr in Deutschland hält und sie weiß, wie sehr sich Sebastian ein Leben in der nordischen Prärie wünscht, willigt sie ein mitzukommen. Die beiden schließen einen Pakt: Wenn es ihnen in Norwegen nicht gefällt, ziehen sie zurück. Die beiden beginnen mit der Planung.

Aber das Auswandern hilft Sandra und Sebastian auch dabei, auf andere Gedanken zu kommen. Ihr Alltag kreist fortan nicht mehr um Was-wäre-wenn-Fragen, sondern um logistische Herausforderungen: In Norwegen brauchen sie ein Haus, Versicherungen und Sandra einen Job.

Brauchen sie wirklich ein Kind?

Manchmal hält Sandra in dem ganzen Organisieren kurz inne und spürt so was wie Erleichterung: Wenn sie jetzt schon Kinder hätten, dann wären sie nicht so flexibel, einfach das Land zu wechseln, dann wäre der Umzug viel komplizierter. Auch als Sandra und Sebastian schon in Norwegen wohnen, abgeschieden, mit Wiesen rund um das Haus, auf denen man manchmal Rehe beobachten kann, hat sie den Gedanken immer mal wieder: Sicher wäre sie eine gute Mutter, aber braucht sie wirklich unbedingt ein Kind?

Wenn Freunde mit Kindern sie besuchen kommen, beobachtet sie den ganzen Trubel, der um die kleinen Menschen veranstaltet wird, und den Alltag, der sich ausschließlich um sie zu drehen scheint, und ist froh, wenn ihr Haus wieder leer ist und sie ihre Ruhe hat. Sebastian geht es ähnlich.

Die beiden verstehen sich gut in Norwegen. Sandra arbeitet an vier Tagen in der Woche in einem Blumenladen. Sie finden schnell Anschluss in der Nachbarschaft und freunden sich mit Sebastians neuen Kollegen an. Unter denen ist ein Paar, das genau wie sie Schwierigkeiten hat, auf natürlichem Weg ein Kind zu bekommen. An Abenden beim Weintrinken erzählen sie sich davon, und die geteilte Erfahrung hilft, mit der eigenen klarzukommen.

Trotzdem wollen Sandra und Sebastian es zumindest einmal mit einer künstlichen Befruchtung probieren. Gerade bereiten sie sich darauf vor. Sandra ist jetzt 44. Sebastian Anfang 40. Für die Zukunft haben sie zwei Visionen: Sie spazieren über die weiten Wiesen rund um ihr Haus, suchen Elche und beobachten Vögel – und sind dabei entweder zu zweit oder haben noch einen kleinen Menschen bei sich und sind zu dritt. Beides wäre schön.