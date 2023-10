Deutschland-Chefs der Videoplattform „Nein, China hat keinen Einfluss auf Tiktok“

Herr Klaws, Herr Henning, wenn Sie die Tiktok-App öffnen, schlägt der Empfehlungsalgorithmus Videos vor, die Ihnen gefallen könnten. Was sehen Sie da?

Klaws: Ich bin leidenschaftlicher Tennisspieler. Bei mir sind es Videos über Bespannungsarten und von Rasenexperten. Seit ich auf die höre, ist mein Rasen auch wieder saftig grün.

Henning: Ich habe viel Berlin Food Tipps und Comedy. Ich nutze Tiktok für Reisetipps in andere Städte. Neulich in Budapest hatte ich keinen Reiseführer dabei, sondern nur Tiktok.