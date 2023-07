Probleme für Twitter? Musks Rivale Zuckerberg soll sich Rechte an eigenem X-Logo gesichert haben

Elon Musk hat angekündigt, den Kurznachrichtendienst Twitter zu einer Multifunktions-App umzubauen. Twitter soll jetzt X heißen, seit Montag prankt ein schwarzes „X“ auf weißem Grund anstelle des bekannten Twitter-Vogels.

Doch das könnte Musk noch markenrechtliche Probleme bereiten, wie „Business Insider“ berichtet. Denn Musks Rivale Mark Zuckerberg hat sich demnach bereits Markenrechte an einem „X“-Logo gesichert.

Konkret habe Zuckerbergs Firma Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, ein „X“-Logo in Verbindung mit sozialen Online-Netzwerkdiensten registriert. Zwar sehe das Logo von Meta in seiner Anmeldung beim Marken- und Patentamt anders als das von Musk aus. Dennoch könnte der Twitter-Besitzer auf markenrechtliche Hürden stoßen.

Auch sei das Logo nicht wirklich neu. Das neue Twitter-Logo sieht dem Unicode-Zeichen „Mathematischer Großbuchstabe X mit Doppelstrich“ – bis auf die Serifen – zum Verwechseln ähnlich. Unicode ist ein Standard, der festlegt, wie Schriftzeichen, Symbole oder Emojis elektronisch gespeichert und dargestellt werden. Mit dem „X“ aus dem Monotype-Katalog „Special Alphabets 4“ ist das Logo sogar identisch.

Ein Anwalt für Markenrecht, Josh Gerben, sagte „Business Insider“, dass ein Logo einzigartig und unverwechselbar sein müsse, um beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt als Marke geschützt zu werden. Je länger Logos im Gebrauch sind, desto wertvoller und besser geschützt würden sie, ergänzte Gerben.

„Mein erster Gedanke ist, wie viel Wert wahrscheinlich mit der Marke Twitter und dem Vogel-Logo verbunden ist, der weggeworfen wurde“, sagte Gerben dem „Business Insider“. „Denn es ist äußerst selten, dass eine Marke in der Kultur und offen gesagt in der ganzen Welt so allgegenwärtig wird wie Twitter.“

Deshalb genieße Musks neues X-Logo auch nicht denselben rechtlichen Schutz, wie das beispielsweise beim etablierten Twitter-Logo der Fall war. Meta und Twitter reagierten nicht auf eine Anfrage von „Business Insisder“.