„Alone“ kostenlos streamen? Erfolgreiches Survival-Format startet in Deutschland – die Sendetermine

Ab Donnerstag, den 8. Februar 2024, startet der US-amerikanische Survival-Show-Erfolg „Alone – Überlebe die Wildnis“ endlich auch in Deutschland. Zehn Kandidat:innen werden mit nur zehn Survival-Gegenständen in der Wildnis ausgesetzt – und wir dürfen ihnen bei den täglichen Herausforderungen zuschauen.

Worum geht es? Nach dem Prinzip „Last One Standing“ (Wer es bis zum Schluss schafft), versuchen zehn mehr oder weniger Survival-erfahrene Teilnehmer:innen, so lange wie möglich in der abgeschiedenen Wildnis Kanadas zu überleben. Und das kann mitunter auch mal 100 Tage dauern, wie der 47-jährige Roland Welker in der siebten Staffel des US-Originals eindrucksvoll zeigte.

Wie gut (oder schlecht) sich die Teilnehmer:innen des deutschen Ablegers bei ihrem Outdoor-Abenteuer schlagen, können Interessierte auf dem Streaminganbieter RTL+ verfolgen. Wir verraten, wann die Folgen zum Abruf bereitstehen und ob man „Alone“ auch kostenlos streamen kann.

Die Kandidat:innen von „Alone - Überlebe die Wildnis“. Von links: David, Markus, Silvia, Martin, Christian, Nicole, Falk, Michael, Yannick und André. © RTL/RTL Promo

„Alone“: Die Sendedaten

Die erste Folge von „Alone – Überlebe die Wildnis“ wird ab Donnerstag, den 8. Februar 2024, direkt ab null Uhr nachts auf dem kostenpflichtigen Streaminganbieter RTL+ zur Verfügung gestellt. Im Anschluss daran wird es immer wöchentlich am Donnerstag eine neue Episode geben. Die letzte von insgesamt zehn Folgen ist ab dem 11. April 2024 abrufbar.

Wann läuft „Alone“ auf RTL+? Neue Folgen von „Alone“ sind immer donnerstags (bereits ab null Uhr nachts) verfügbar. Die Sendetermine: Folge 1: 8. Februar 2024

8. Februar 2024 Folge 2: 15. Februar 2024

15. Februar 2024 Folge 3: 22. Februar 2024

22. Februar 2024 Folge 4: 29. Februar 2024

29. Februar 2024 Folge 5: 7. März 2024

7. März 2024 Folge 6: 14. März 2024

14. März 2024 Folge 7: 21. März 2024

21. März 2024 Folge 8: 28. März 2024

28. März 2024 Folge 9: 4. April 2024

4. April 2024 Folge 10: 11. April 2024

Kann man „Alone“ kostenlos streamen?

Die kurze Antwort: Nur teilweise. Die Rechte für die deutsche Version von „Alone“ hat sich RTL gesichert. Auf eine Ausstrahlung im linearen Free-TV verzichtet der Privatsender zunächst.

So wird die Survival-Show aktuell nur auf dem kostenpflichtigen Streamingportal RTL+ zur Verfügung gestellt. Das heißt: Um „Alone“ anschauen zu können, wird zwingend ein Premium-Account benötigt.

Aktuell kostet das Premium-Abo bei RTL+ 6,99 Euro pro Monat. Allerdings bietet RTL eine kostenlose, 30-tägige Testphase an. Wird das Abo innerhalb dieser Testphase gekündigt, fallen keinerlei Kosten für die Nutzung an.

Wird das Abo allerdings nicht gekündigt, dann wird das Paket automatisch um einen Monat verlängert und die monatliche Gebühr von 6,99 Euro wird fällig. Die Kündigungsfrist beträgt ab dann 30 Tage.

„Alone“-Original in Deutschland streamen Das vom „History Channel“ produzierte Reality-Format „Alone“ feierte in den USA bereits am 18. Juni 2015 Premiere. Mittlerweile flimmerten in den Vereinigten Staaten bereits zehn Staffeln der Survival-Show über die heimischen Bildschirme. Auch in Deutschland kann man das US-amerikanische Format streamen: Netflix Insgesamt drei Staffeln ( Staffel 5, 6 und 7 ) zum Streamen verfügbar.

Amazon Prime Staffel 2 und Staffel 9 sind im Kombi-Abo mit der Discovery-Erweiterung zum Streamen verfügbar: Prime (8,99€/Monat) und Discovery+ (5,99€/Monat) Staffel 1, 2 und 6 sind digital außerdem als Kaufoption verfügbar (ab 2,49 Euro/Folge)

Google Play Staffel 1, 2 und 6 sind digital als Kaufoption verfügbar (ab 2,49 Euro/Folge)

Apple TV Staffel 1, 2 und 6 sind digital als Kaufoption verfügbar (ab 1,99 Euro/Folge)



Dabei ist allerdings zu beachten, dass „Alone“ weitaus länger läuft, als die 30-tägige, kostenlose Testphase. Startet man sein Testabo genau am 7. Februar, dann kann man gerade einmal die ersten fünf Folgen der Show kostenlos streamen. Spätestens ab Folge 6 (Erstveröffentlichung: 14. März 2024) wird die monatliche Gebühr von 6,99 Euro fällig.

Die gesamte Laufzeit des deutschen Survival-Show-Ablegers erstreckt sich über neun Wochen; die letzte Folge wird am 11. April zur Verfügung gestellt. Wer also die komplette Staffel durch-bingen (also: exzessiv am Stück ansehen) möchte, muss wohl oder übel dafür zahlen.