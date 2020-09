Patricia Schlesinger ist die alte und neue Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Der 28-köpfige Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen Senders wählte die 59-Jährige am Donnerstag mit 26 Stimmen, bei zwei Gegenstimmen. Für die nötige Zweidrittelmehrheit hätte sie mindestens 20 Stimmen gebraucht.

Patricia Schlesinger war im Jahr 2016 erstmals für fünf Jahre zur RBB-Intendantin gewählt worden. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte sie noch sechs Durchgänge benötigt, bevor sie sich nach über fünf Stunden gegen den ZDF-Mann Theo Koll durchgesetzt hat. Diesmal fiel die Entscheidung bereits nach 55 Minuten.

Die Wahl von Patricia Schlesinger fand dieses Mal ohne Gegenkandidaten statt. Die drei anderen Bewerber, die nach der Ausschreibung ihren Hut in den Ring geworfen hatten, wurden von der Wahlfindungskommission nicht zur Wahl zugelassen. Schlesinger ist einstimmig als Kandidatin vorgeschlagen worden. Spannend war somit am Donnerstag vor allem die Frage, mit wie vielen Stimmen sie gewählt werden würde.

Zu ihren Aufgaben für die kommenden Jahre gehört insbesondere, die 2016 in Angriff genommene Reform des Programms – angefangen in der TV-Prime-Time und fortgeführt unter anderem bei den Radio-Wellen Fritz und dem Kulturradio – zu vollenden.

Ab 2022 auch ARD-Vorsitzende

Eine andere Herausforderung wartet 2022 auf Patricia Schlesinger. Dann wird sie Tom Buhrow als ARD-Vorsitzenden ablösen. Nach WDR-Intendantin Monika Piel und ihrer MDR-Kollegin Karola Wille wird sie dann die dritte Frau an der Spitze der neun ARD-Sender sein.

Schlesinger wird dann sowohl nach Innen als auch nach Außen für einen geänderten öffentlich-rechtlichen Rundfunk werben müssen, dessen Aufgaben in größerem Maße zunehmen als die Einnahmen – falls die Erhöhung der Rundfunkgebühren nicht am Veto einiger ostdeutscher Landesparlamente scheitert und den Sparzwang nochmals erhöht.

Innerhalb des RBB stehen zudem zwei Großvorhaben an, die beide das gleiche Ziel haben: den Wandel zu einem Medienhaus zu schaffen, bei dem der Ausspielweg nicht mehr das entscheidende Kriterium ist. In der crossmedialen Zukunft sollen die Redaktion unabhängig von der Frage des Kanals oder des Formats Beiträge erstellen oder Ideen entwickeln. Dazu werden ab 2021 die vier Organisationseinheiten Nachrichten/Politik, Gesellschaft, Kultur und Sport als so genannte Content-Boxen organisiert. Am Berliner Sitz wird zudem bis 2025 ein digitales Medienhaus entstehen, dass diesem Konzept auch einen baulichen Rahmen gibt.