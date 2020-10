Die Fortsetzung von „Babylon Berlin“ kam in der Free-TV-Auswertung vor allem als Video-on-Demand-Angebot an. Am Donnerstag wurde die letzte Folge der dritten Staffel in der ARD ausgestrahlt. Sie spielt im Jahr 1929 kurz vor dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise. Insgesamt haben neun Millionen Zuschauer mindestens eine der zwölf Folgen angesehen, teilte die ARD am Freitagmorgen mit. Die durchschnittliche Reichweite je Folge liegt bei 3,3 Millionen Zuschauern.

Damit liegt die Zuschauerzahl im klassischen linearen Fernsehen bereits jetzt unter den Abrufzahlen der Mediathek: Bis Mittwoch registrierte die ARD 10,2 Millionen Videoabrufe von „Babylon Berlin“. Und dieses Ergebnis stellt nur einen Zwischenwert dar. Die drei bislang verfügbaren Staffeln der Krimiserie nach den Romanen von Volker Kutscher werden noch bis zum 21. Januar 2021 in der Mediathek zum Abruf bereitstehen.

"Den Geschmack der Streamer getroffen"

„Von ,Babylon Berlin‘ hatten wir uns viel versprochen und die Erwartungen sind noch übertroffen worden. Die neue Staffel ist wichtiger Teil der Serienoffensive in der ARD-Mediathek und trifft eins zu eins den Geschmack der Streamer“, wertet Florian Hager, Channel Manager der ARD-Mediathek diese Zahlen.

„Wir sind sehr stolz auf diese erfolgreiche Serie, die dank der ausgewiesenen Qualität und den internationalen Verkäufen in 140 Länder eine so große nationale und internationale Strahlkraft entfaltet hat“, sagte Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto, und ergänzte: „,Babylon Berlin‘ wird fortgesetzt. Die Dreharbeiten für die 4. Staffel beginnen im Frühjahr 2021 in Berlin.“

Die Regisseure und Autoren der bisherigen Staffeln, Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer, befinden sich derzeit gemeinsam mit den Autorinnen Khyana El Bitar und Bettine von Borries in der Fertigstellung der Bücher für die 4. Staffel. Sie beruht auf dem Volker Kutscher-Roman „Goldstein“. In den Hauptrollen sind unter anderem wieder Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen. Die Serie ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto für Das Erste, Sky und Beta Film.