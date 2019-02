Ein wenig Bangen am Dienstag Abend für Millionen Fußball-Fans mit Sky-Abo: Klappt die Übertragung des Champion-League-Schlagers Liverpool gegen Bayern auch problemlos? Laut Sky hatte der Pay-TV-Sender gestern ab 21 Uhr ein Streaming-Volumen wie nie zuvor. Anders als bei manch' früheren Übertragungen mit Server-Problemen lief das torlose Bayern-Spiel aber störungsfrei. Tatsächlich sorgte die Übertragung für einen deutlichen Anstieg der Quoten: 1,33 Millionen Zuschauer entschieden sich ab 21 Uhr für diese Partie. Zum Anpfiff waren es 1,66 Millionen, ein neuer Rekord für Sky. Dazu kommen noch rund 300 000 Zugriffe via Sky Go.

Weitere 320 000 Zuschauer zählte die Konferenz, in der auch das Parallelspiel zwischen Lyon und Barcelona zu sehen war. In der Zielgruppe kam Sky zusammengerechnet auf 10,5 Prozent Marktanteil - ein sehr guter Wert für den Pay-TV-Sender. Sky lag damit am Dienstag Abend vor Sat1 und Vox. In den Sky-Sportsbars dürften bundesweit noch einmal weit über eine Millionen Zuschauer hinzugekommen sein.

Mehr zum Thema TV-Zankapfel Champions League Millionen Fußballfans und die Suche nach einer Live-Übertragung

Nur vereinzelt gab es Probleme bei Neuanmeldungen. Wer sich kurzfristig erst um 20 Uhr, 20 Uhr 30 für ein Sky-Ticket-Abo (zurzeit gibt es ein Angebot für 9,99 Euro, gültig bis Ende März, darin also auch das Rückspiel gegen Liverpool in München) entschied, musste noch eine gewisse Zeit auf die Aktivierung warten, bis Sky-Experte Didi Hamann, Martinez, Salah & Co. endlich über den Bildschirm liefen. Es hat sich gelohnt.