Einstand von Johanna Wokalek im „Polizeiruf 110“ Unerschrocken freundlich

Mit Johanna Wokalek als neuer Kommissarin nach Verena Altenberger und Matthias Brandt ist der Münchener „Polizeiruf“ weiterhin erstklassig besetzt. Und die von Wokalek gespielte Cris Blohm, die nach mehreren Auslandseinsätzen zur Münchener Polizei wechselt, ist eine vielversprechende Figur. Sie lässt sich nie provozieren, wirkt immer neugierig und offen.

Wokalek spielt die Kommissarin auf eine verschmitzte und unerschrocken freundliche Art. Auch auf ihren neuen, wortkargen Kollegen Otto Ikwuakwu (Bless Amada) geht sie entschlossen zu. Langsam taut das Eis zwischen der zierlichen Weißen im legeren Outfit und dem großgewachsenen Schwarzen im Maßanzug.

Die Hauptdarstellerin

Johanna Wokalek, 48, ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in Theater, Film und Fernsehen regelmäßig präsent. Die gebürtige Freiburgerin spielte am Wiener Burgtheater und bei den Salzburger Festspielen, wurde zwei Mal mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet (für „Hierankl“ und „Landgericht“) und erhielt zuletzt einen Bayerischen Filmpreis für ihre Darstellung in Marcus H. Rosenmüllers Freibad-Komödie „Beckenrand Sheriff“.