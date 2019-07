Millionen von Menschen waren am Mittwoch völlig aufgeschmissen: Drei der beliebtesten sozialen Netzwerke funktionierten nicht richtig. Bei Facebook, Instagram und Whatsapp gab es seit dem Nachmittag weltweit Probleme beim Hochladen von Fotos und anderen Dateien. Ein Sprecher des Facebook-Konzerns, zu dem alle drei Dienste gehören, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Berichte.

Erst in der Nacht zum Donnerstag wurden die technischen bei allen Apps weitestgehend behoben. Die Probleme waren nach Darstellung der Website „allestörungen.de“ in den frühen Morgenstunden gelöst.

Auch Twitter, das von Störungen betroffen war, meldete sich wieder zurück. „Wir sind fast wieder bei 100 Prozent“, teilte Twitter auf seiner eigenen Seite mit. Es könne zwar noch „Restwirkungen“ bei einigen wenigen Nutzern geben, doch dürfte der Dienst generell wieder „ordentlich funktionieren“.

Laut „allestörungen.de“ waren die Störungen besonders bei Nutzern in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten verbreitet. Außerdem wurden Störungen an der Ostküste der USA sowie in Teilen Südeuropas und Südamerikas gemeldet.

Mehr zum Thema Hasskommentare Facebook soll zwei Millionen Euro Bußgeld zahlen

Bereits im März dieses Jahres war es zu mehrstündigen Störungen der weltweit genutzten Plattformen gekommen. Damals waren Facebook, der Chatdienst Messenger sowie das Netzwerk Instagram betroffen. (Tsp, dpa)