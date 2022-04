Gerüchten zufolge wird Lieselotte, 66, an diesem Donnerstag hinwerfen, weil sie nicht am Nackt-Shooting teilnehmen will. Das wäre sehr lustig, weil Lieselotte aus der FKK-freundlichen DDR kommt, also nicht so viele Hemmungen haben sollte. Und überhaupt: Hemmungen? Lieselotte?

Der Reihe nach: Lieselotte, 66, man darf das ruhig noch mal hinschreiben, ist Kandidatin bei „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). Die Show hat ihr selbst erklärtes Ziel, mehr Diversität in die Modewelt zu bringen, in der 17. Staffel von den kleinen, dicken und trans Frauen auf die alten ausgedehnt. So kamen neben Lieselotte, wie erwähnt 66, noch Martina, 50, und Barbara, 68, ins Rennen – und passend dazu Elon Musks Mutter Maye, 73, als Gastjurorin aktuell ins Programm.

[Germany’s Next Top Model, ProSieben, Donnerstag, 20 Uhr 15]

Barbara ist bereits ausgeschieden, weil sie am Ende eines „Walks“ eine alberne Yogapose gezeigt hat, weshalb sie von Moderatorin Heidi Klum „Ich habe heute leider kein Foto für dich“ zu Hören bekam. Bei den Zuschauern kam das als unfair an, denn es ist vor allem Lieselotte, die alberne Gesten und Posen auf dem Laufsteg zeigt, und zwar dauernd, und die grundsätzlich Mühen hat, die Aufgaben zu begreifen. Eine Frage, die sich stellt, ist: Wenn Lieselotte weder weiß, was Modeln sein soll, noch irgendeinen Ehrgeiz erkennen lässt, diese Wissenslücke zu füllen, warum ist sie noch dabei? Soll sie einfach nur nerven und für Zoff in der Model-Villa sorgen?

Parabel auf aktuellen Generationenkonflikt

Interessant an ihrem Verbleib ist aber, dass durch sie diese 17. Staffel regelrecht zu einer Parabel auf einen aktuellen Generationenkonflikt in Deutschland geworden ist: Da sitzt also Lieselotte, die trotz ihres Alters von – Achtung, Running Gag – 66 Jahren immer noch toll aussieht, aber nach eigenem Bekunden weder Model werden will, noch auf das Gewinnergeld scharf ist, weil sie gut vorgesorgt hat, zwischen lauter jungen Frauen, die alle unbedingt gewinnen wollen und die die Show sehr ernst nehmen.

Statt das Lieselotte nun zurücktreten würde, um denen Platz zu machen, bleibt sie dabei und verbucht obendrein die bisher sehr konziliante Reaktion der jungen Frauen darauf unter „gehört sich so aus Respekt vor dem Alter“. Das ist nicht nur sehr undankbar, es ist auch in etwa das, was 2019 unter dem Schlagwort „Ok Boomer“ im Internet aufkam und dann auch breiter debattiert wurde: Unter dem Slogan begehrte eine an die Wand gedrückte Jugend auf gegen die Alten, die nicht weichen wollen und meinen, dass am besten sie selbst die Gesellschaft auch weiter dominieren sollten.

Aber während es 2019 gegen die Omnipräsenz der Alten ging, steht Lieselotte bei GNTM allein da, und die jungen Leute sind die quantitative Übermacht. Trotzdem haben sie ihren Unmut bisher nur leise kundgetan. Weil sie das alles gar nicht glauben können? Vielleicht rettet sie ja das Nackt- Shooting vor ihrer Unschuld.