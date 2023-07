Mystery-Thriller Ligurisches Melodram

Ein Jahr lang war die „Arianna“ verschollen. Als das Segelschiff doch noch auf dem Atlantik entdeckt wird, sind nur noch sechs Menschen von der zwölfköpfigen Besatzung am Leben. Dafür gehört zur Gruppe der Heimkehrerinnen und Heimkehrer noch eine siebte Person, Alex (Sophie Pfennigstorf), die vor zwölf Monaten von Genua aus gar nicht mit in See gestochen war. Jede Menge Rätsel, Geheimnisse und Konfliktstoff: Das als Koproduzent beteiligte ZDF bewirbt die italienisch-französische Serie „Survivors“ (ZDF Mediathek, und ZDFneo, 30. 7., 22.50 Uhr) als Mystery-Drama.

Übersinnliches Seemannsgarn wird allerdings nicht geliefert, eher ein auf zwölf Folgen ausgedehntes, überlanges Versteckspiel der Überlebenden gegenüber den Angehörigen – und der Polizei. Denn die Mutter eines nicht zurückgekehrten Besatzungsmitglieds ist Kommissarin und sucht fortan verbissen nach der Wahrheit.

Deutsche Besetzung Sophie Pfennigstorf, die in „Survivors“ die rätselhafte Alex spielt, wird Nachfolgerin von Katharina Wackernagel als Kommissarin in der ZDF-Krimireihe „Stralsund“. Florian Fitz, der in „Survivors“ den untreuen Ehemann einer berühmten Schauspielerin mimt, ist seit Jahren in der ZDF-Krankenhaus-Serie „Bettys Diagnose“ als Chefarzt zu sehen.

So werden die dramatischen Ereignisse auf dem Schiff scheibchenweise gelüftet, während die Überlebenden in ihr altes Leben zurückfinden müssen. Der italienische Regisseur Carmine Elia hat das packende Szenario von Headautorin Viola Rispoli im steten Wechsel der Zeitebenen inszeniert – aber auch in einem Meer aus melodramatischen Nebenhandlungen ertränkt. Ausgiebig wird jedes Hoch und Tief auf der Gefühlsachterbahn ausgekostet, angefeuert von einer nahezu pausenlos aufwühlenden Musik.

Eine Seifenoper mit schönen Menschen vor der schönen ligurischen Küste. Seenot auf dem Meer, war da was? Ja, auch eine Geflüchtete kommt vor, Malika (Manda Touré) wird von der Besatzung aus dem Wasser gefischt. Das Interesse bleibt jedoch vorübergehend. Nach dem schockierenden Ende Malikas widmet sich die Serie wieder ausschließlich dem Gefühlsleben der Europäer.