Mit der Serie „Lupin“ hat Netflix einen Überraschungserfolg gelandet. Die Serie um Meisterdieb Assane Diop - gespielt von "Ziemlich beste Freunde"-Star Omar Sy war in mehr als zehn Ländern die Nummer eins in der Netflix-Top-Ten.

Das einzige Manko der Serie, die an die Romanfigur von Arsène Lupin angelehnt ist, war das abrupte Ende nach fünf Episoden. Am Freitag nun hat Netflix bekannt gegeben, wann das Warten auf den zweiten Teil der ersten Staffel mit fünf weiteren Folgen ein Ende hat.

Der Streamingdienst Netflix wird „Lupin“ der Ankündigung zufolge im Sommer fortsetzen. Regie der fünf neuen Folgen führen Ludovic Bernard (The Climb) und Hugo Gélin (Love at Second Sight), teilte Netflix weiter mit.

Interview mit Omar Sy als Featurette

Zugleich veröffentlichte der Abo-Dienst, der vor wenigen Tagen für zwei von drei Tarifen die Gebühren angehoben hatte, ein Featurette zur Serie an. Der rund vier Minuten lange Youtube-Clip mit dem Titel "Die vielen Gesichter von Assane Diop" enthält ein Interview mit Omar Sy.

In dem Interview geht der Schauspieler auf die Wandlungsfähigkeit seiner Figur ein, die auf den Roman von Maurice Leblanc beruht. Es wird vom Katz-und-Maus-Spiel mit der Pariser Polizei erzählt und wie es Assane Diop schafft, als Meisterdieb quasi unsichtbar zu werden, insbesondere dadurch, dass man in einer sozialen Schicht verschwindet - was zugleich auch eine Aussage über das gesellschaftliche Gefüge in Frankreich enthält. Omar Sy selbst wurde als Sohn eines Senegalesen aus dem Volk der Fulbe und einer Mauretanierin geboren. Seine schauspielerische Wandlungsfähigkeit macht eine Serie wie „Lupin“ erst möglich.

In der erfolgreichen Netflix-Serie versucht der aus Senegal stammende Assane Diop, ein Unrecht zu rächen, das seinen Vater zuerst ins Gefängnis gebracht und später sogar in den Tod getrieben hat. Akbar Diop war von seinem Arbeitgeber zu Unrecht beschuldigt worden, ein kostbares Schmuckstück entwendet zu haben.

Assane Diop, der nach dem Selbstmord des Vaters Vollwaise war, wurde zum Meisterdieb mit den vielen Gesichtern und Verkleidungen, um die wahren Schuldigen zu bestrafen. Sein eigener Sohn, der nun ebenfalls ein Jugendlicher ist, weiß davon allerdings nichts.