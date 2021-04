Auf eine Reaktion musste nicht lange gewartet werden. Noch in der Nacht reagierten diverse Schauspielerinnen und Schauspieler auf die #allesdichtmachen-Videos ihrer Kollegen. Unter dem Twitter-Hashtag #allesschlichtmachen und #nichtganzdicht starteten sie eine Gegenaktion.

„Tatort“-Darstellerin Nora Tschirner erwiderte mit ihrem Instagram-Profil: „Echt ja, Leude? Was‘ los da? „Make cynicism great again“? Oder wie? Wird’s schon boring im Loft und im Brandenburger Landhaus? Jetzt doch mal raus wagen und n büschn kokeln, weil man sich sonst um die eigene Gefühlsverwaltung kümmern müsste? Joah, kann man machen. Kann halt sein, dass man sich ein büschn schämen wird in nen paar Jahren (Wochen). Unfuckingfassbar.“

„Make cynicism great again“?

Christian Ulmen, der bis zur letzten Folge ebenfalls als „Tatort“-Kollege von Nora Tschirner zu sehen war, schloss sich ihrer Kritik auf Instagram an: „Heute bisschen für Kollegen schämen. #allesschlichtmachen“, schrieb er.

Während die Reaktionen der Schauspieler vor allem auf Instagram zu lesen waren, trendete die Gegenaktion von #Allesschlichtmachen auch auf Twitter: "Danke Nora Tschirner und Christian Ulmen für den Beweis, dass doch nicht ausnahmslos alle deutschen Schauspieler nun zum zynischen Pandemieopferverhöhnen zusammengekommen sind." heißt es dort und "Wenigstens gibt es ein paar Vernünftige, die sich gegen diesen Schwachsinn stellen."

Zu den Schauspielern, die sich bereits in der Nacht von ihren Kollegen distanzierten, gehört zudem Elyas M’Barek („Fack ju Göhte“). „Come on, das ist doch Blödsinn... Kann ich null nachvollziehen...Mit Zynismus ist doch keinem geholfen.“

„Ich bin fassungslos“, reagierte Alexandra Maria Lara („Der Untergang“). Die Schauspielerinnen Sandra Hüller und Laura Tonke wandten sich ebenfalls gegen die #allesdichtmachen-Aktion.

Heike Makatsch zieht Video zurück

Heike Makatsch, eine der Schauspielerinnen, die sich an der Aktion #Allesdichtmachen beteiligt hatte, distanzierte sich am Freitagmorgen. Auf Instagram schrieb sie: "Ich distanziere mich klar und eindeutig von rechtem Gedankengut und rechten Ideologien. Schon immer. Ohne Frage. Ich erkenne die Gefahr, die von der CoronaPandemie ausgeht und will niemals das Leid der Opfer und ihrer Angehörigen schmälern und sie womöglich dadurch verletzen. Soll das geschehen sein, so bitte ich um Verzeihung." Ihr Video zog Makatsch zurück.