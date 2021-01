Von weit her holen musste man Frank Plasberg in Pandemiezeiten wahrscheinlich nicht. Am Montag kehrt der Talker vorzeitig aus der Winterpause zurück. Eigentlich befinden sich die Polittalks von ARD und ZDF derzeit in der Weihnachtspause. Doch angesichts des Impfstart-Wirrwarrs in Deutschland, hat sich die ARD entschieden, ihren Talker Frank Plasberg wieder auf Sendung zu schicken.

Geplant ist eine einstündige Ausgabe von „hart aber fair“, die am Montag um 21 Uhr 45 ausgestrahlt wird. Thema der Sendung: „Rettung nur tröpfchenweise – bekommt Deutschland zu wenig Impfstoff?“. Gäste: CDU-Politiker Peter Liese, FDP-Generalsekretär Volker Wissing, Christina Berndt („Süddeutschen Zeitung“), Markus Feldenkirchen vom „Spiegel“ und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, wobei zumindest Letzterer keine all zu große Überraschung im Cast sein dürfte.

Dem Zuschauer wird’s recht sein. Viele ungeklärte Fragen in diesen Tagen und viel Verwirrung zum Thema Nummer Eins in Deutschland und weltweit derzeit: Wer wann wo warum und wie den Corona-Impfstoff bekommt, wenn dieser denn überhaupt vorhanden ist? Tenor: Covid 19 geht auch nicht in Ferien, nur weil Anne Will, Maybrit Illner oder Plasberg das tun. Immerhin, die ARD hat verstanden.

Schon öfters war den öffentlich-rechtlichen Talks vorgeworfen wurden, das ganze Jahr nach Programmplan vor sich hin zu talken und dann, wenn es darauf ankommt, wenn der Zuschauer besonderen Infomationsbedarf hat, wenn es Meinungsbilder braucht, mit dem Verweis auf Verträge und Pausen im Jahr nicht on air zu sein.

Durch die Sondersendung verschieben sich die „Tagesthemen“ auf 22 Uhr 45 Uhr, die Doku „Alkohol – Der globale Rausch“ beginnt eine Stunde später.

Eigentlich sollte sich der Plasberg-Talk erst am 11. Januar aus der Winterpause zurückmelden. „Maischberger – Die Woche“ startet wieder am 13. Januar, „Anne Will“ will sich laut Plan am 17. Januar zurück melden. Auch ZDF-Talkerin Maybrit Illner weilt noch ein wenig in der Winterpause. Deren erste Sendung soll am 14. Januar ausgestrahlt werden. Kollege Markus Lanz geht schon am Dienstag wieder auf Sendung. Der Gast Karl Lauterbach stünde sicher schon bereit. Und das ist nicht ironisch gemeint.