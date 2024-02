„Tod in Mombasa“ Superheino rettet Afrika

Aliens, das wissen wir aus langer Fernseherfahrung, greifen ausnahmslos westliche Metropolen an. Erdlinge dagegen, so lehrt uns dieselbe Erkenntnis, kommen darin ständig an Sehenswürdigkeiten vorbei. Falls sie mal südwärts reisen, gibt’s in einem Land namens Afrika exakt vier Städte: Kairo, Nairobi, Kapstadt, Mombasa. Und weil ein ZDF-Krimi in letzterer mit einem Mord beginnt, trägt er beides auch im Titel.

Nicht das einzige Klischee, mit dem Jörg Lühdorff die Romane von Lena Blaudez zum Politthriller „Tod in Mombasa“ (ZDF, 5.2., 20.15 Uhr) verkleistert. Das größte geht auf zwei Beinen und heißt Heino Ferch. Er spielt einen Kriegsreporter, dessen Frau auf rätselhafte Art in Kenia stirbt. Was Fragen aufwirft, die Moritz Wagner mit der Lieblingsmimik seines Darstellers beantwortet: seelenwund stoisch steinhart.

Für diese Säcke hier werden Kriege geführt, fast in jedem zweiten Auto ist Kobalt, das meiste aus dem Kongo. Moritz (Heino Ferch) im Film „Tod in Mombasa“ zu Caro beim Besuch einer Mine.

So sticht er ins wirtschaftskriminelle Wespennest voller Kobalt, Korruption, Kinderarbeit, in der deutsche Unternehmen vorn dabei sind, Afrika auszuplündern. Klarer Fall für Superheino, der nicht nur eine halb so alte Frau (Katharina Schlothauer) zur Seite (und bald auch im Bett) hat. Sein Hobbydetektiv braucht auch kaum drei Minuten, um in der kongolesischen Millionenstadt Lubambashi mithilfe eines alten Fotos und zweier Passanten Belege zu finden.

Dass Steuer- und Ordnungsbeamte vor Ort fließend Deutsch sprechen, versteht sich im „Traumschiff“-geschulten ZDF-Programm eh von selber. Immerhin müssen jene dabei keine Stammestänze aufführen, während Ferchs Moritz halb Afrika vorm Bösen befreit und nebenbei nahezu allein moralinsauer bis zum Anschlag einen Mordfall auflöst, für den die lokale Polizei natürlich viel zu doof ist. Überirdischer Heino!