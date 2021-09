Eigentlich sollte gesellschaftsweit darüber Konsens herrschen, dass das, was Menschen in einer gemeinsamen Nacht erlebt haben, deren Privatsache ist. Aber diese Annahme ist wahrscheinlich naiv und in diesen (medialen) Zeiten besonders naiv. Sei es der frühere Nationalspieler Jerome Boateng, sei es der Comedian Luke Mockridge, deren Beziehungen sind in Schlammschlachten geendet und nicht zuletzt durch den Auftrieb in den Sozialen Medien zu Medienschlammschlachten hochgewachsen. Und es ist nicht nur die "Bild"-Zeitung, die daraus ihre Klick- und Auflagedividende ziehen will. Auch ein etabliertes Medium wie "Der Spiegel" beteiligt sich, weniger an der Causa Boatang als an der Causs Mockridge. Der Comedian, durch seine Sat-1-Shows zu einer echten Genregröße emporgewachsen, ist Thema einer großen Geschichte, die am Freitag auf Spiegel online publiziert wurde. Der Teaser unter der Überschrift "Die Akte Mockridge" geht so: "Ines Anioli warf Luke Mockridge vor, sie vergewaltigt zu haben. Er bestreitet dies, das Verfahren wurde eingestellt. Nun zeichnen Ermittlungsunterlagen und Aussagen anderer Frauen das Bild eines Mannes, der sich nicht im Griff hat."

Die beiden "Spiegel"-Autorinnen Ann-Katrin Müller und Laura Backes haben eine umfassende Recherche aufgeschrieben. Sie haben mit mehr als zehn Frauen gesprochen, denen sich Mockridge in der Öffentlichkeit genähert hat. Er wird als "aggressiv" und "rücksichtslos" beschrieben, er wirkt wie einer, der ein "Nein" nicht akzeptieren kann. Er bestätigt einen Spitznamen, der in Köln, wo erlebt und feiert, durchaus Verwendung findet: "Cockridge" (englisch für Schwanz). Auch seine Kurzzeit-Partnerin Anioli, 35, kommt zu Wort und erneuert die Kontur eines übergriffigen Mannes, mittlerweile 32 Jahre alt.

Mockridge schweigt

Luke Mockridge selbst äußert sich nicht, sein Anwalt sagt zu den Vorwürfen von Ines Anioli, sie seien "säntlichst wahrheitswidrig". Die "Spiegel"-Geschichte verschiebt die Gewichte in der Auseinandersetzung ein wenig und zwar zu Lasten des Comedians. Aber der Kern bleibt bestehen: Es steht Aussage gegen Aussage. Die Medienschlammschlacht wird weitergehen, und die "Spiegel"-Autorinnen resümieren sehr zu Recht: "Mittendrin: die zwei Protagonisten selbst. Beide kämpfen um ihren Ruf und damit auch um ihre Karriere. Anioli ist entweder Betroffene oder eine Lügnerin, Mockridge ist entweder das Opfer einer wütenden Ex-Partnerin oder Täter."

The show must go on

Es geht um nicht weniger als um die Deutungshoheit der Beteiligten und es geht - und da wird's existenziell - um die künftige Karriere, die ohne Öffentlichkeit nicht funktioniert. Die Youtuberin und Podcasterin sucht mit ihrer Version der Beziehungsgeschichte die Anschlussfähigkeit an bisherige Erfolge, für den Comedian Mockridge, der sich in Öffentlichkeits-Absenz begeben hat, hat sein Haussender 2022 neue TV-Auftritte angekündigt. The show must go on.

Bei Boateng wie bei Mockridge zeichnet sich ein Lehrstück ab: Wie eine Privatsache öffentlich und via Soziale Medien immer öffentlicher wird, wobei die etablierten Medien das Feuer immer wieder gerne mit eigener Puste selbst neu befeuern. Anders gesagt: Die Akte Mockridge mag auf juristischer Seite geschlossen sein, auf medialer Seite ist sie es längst nicht. Der Prozess dauert an, ein endgültiges Urteil ist nicht in Sicht.