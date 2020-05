Geisterspiel hin, Corona her: Ganz Berlin wartet auf Hertha BSC gegen Union, das Derby in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend. Wie schon am vergangenen Wochenende soll das Fußballspiel vor leeren Rängen für Millionen Fans zum Fernsehereignis im Pay-TV werden. Die Frage ist nur, auf welchem Kanal? Dazn, Amazon Prime, Telekom?

Die Lage ist unübersichtlich, 48 Stunden vor Anpfiff im Olympiastadion. Eurosport ist nach Informationen der Deutschen Presse Agentur wohl aus dem TV-Vertrag raus, spielte aber am Montagabend eine überraschende zentrale Rolle bei Amazons Bundesliga-Premiere zum Spiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen.

Neben dem TV-Dienstleister Plazamedia war Eurosport an der Produktion beteiligt – Moderatorin Anna Kraft und Kommentator Matthias Stach arbeiten sonst bei Eurosport.

Amazons Einstieg war erst möglich geworden, weil der Konzern Eurosport/Discovery nach dpa-Informationen seinen Vertrag mit der DFL gekündigt hatte, was offiziell allerdings nicht bestätigt wird. Es gebe momentan Gespräche zwischen den Beteiligten, weiter wolle man sich dazu nicht äußern, teilte eine Discovery-Sprecherin dem Tagesspiegel mit.

[Alle wichtigen Updates des Tages zum Coronavirus finden Sie im kostenlosen Tagesspiegel-Newsletter "Fragen des Tages". Dazu die wichtigsten Nachrichten, Leseempfehlungen und Debatten. Zur Anmeldung geht es hier]

Mit Corona kam die Verwirrung. Bis zur Corona-Pause hatte Dazn die Bundesliga über eine Sublizenz von Eurosport gezeigt, die 30 Spiele am Freitag sowie jeweils fünf am Sonntag und Montag umfasst. Dieser Vertrag besitzt wegen der Eurosport-Kündigung nun wohl keine Gültigkeit mehr.

Daher hatte sich Dazn am vergangenen Sonntag mit der DFL auf ein Geschäft für zunächst ein Spiel geeinigt, eben das am Montagabend in Bremen. Da das kein Exklusiv-Recht war, konnte sich die Liga mit dem Amazon-Deal zusätzliches Geld sichern.

Wohin führt das? Die Gespräche laufen und werden sich noch ein paar Tage hinziehen, hieß es am Dienstag bei der DFL. Am Mittwoch kein weiterer Wasserstand, Warten also für die Fans von Hertha und Union (das gilt auch für die Partie am Sonntag um 13 Uhr 30, Schalke gegen Augsburg). Einen TV-Blackout hatte es jahrelang nicht mehr bei Bundesligaspielen gegeben. Da ist fast jede Pressekonferenz verkauft.

Dass das Ganze nur im Radio läuft, ist unwahrscheinlich. Neben Dazn und Amazon, so ist aus Branchenkreisen zu hören, würde auch die Telekom in Frage kommen.

Mehr zum Thema Hertha gegen Union So bereitet sich Berlin auf das Distanz-Derby vor