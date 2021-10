Worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

Da gibt es gleich zwei Aufreger: Einerseits die arg oberflächliche Art und Weise, in der sich diverse Fernseh-Sportsendungen am Wochenende mit den zumindest fragwürdigen Impf-Äußerungen des Bayern-Spielers Joshua Kimmich beschäftigt haben und diese als reine Privatsache einstuften. Noch ärgerlicher war nur, wie zwei männliche Delegierte des CDU- Kreisparteitags in Mannheim eine SWR- Reporterin während ihrer Live-Schalte störten, und das so beharrlich, dass sie die Übertragung abbrechen musste. Für Ort (Parteitagssaal) und Zeitpunkt hatte sie von der Partei allerdings das Okay bekommen. Der Vorfall fügt sich in eine Reihe von Übergriffen ein, die bislang eher aus extremeren Kreisen bekannt waren.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Und ob! Nämlich über einen Tweet von Schauspielerin Sidse Babett Knudsen: Im Februar kommt die vierte Staffel „Borgen – Gefährliche Seilschaften“ ins Fernsehen, wenn auch zunächst erst ins dänische.

Welche Webseite oder welches Youtube-Video können Sie empfehlen?

www.bremenzwei.de und dann durchklicken zum RB-Podcast „Kein Mucks!“ mit Bastian Pastewka und wunderbaren Krimi-Hörspielen aus den 50er- bis 80er-Jahren. Am Donnerstag startete die dritte Staffel!

Mehr zum Thema 2G in Restaurants und Bars Niederösterreich verschärft Corona-Regeln für Ungeimpfte

Erhardt Scherfer ist Berlin-Korrespondent von Phoenix.