14 Verletzte und ein Zweijähriger in Lebensgefahr Auto und Reisebus stoßen in Hessen zusammen

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Reisebus in Hessen sind 14 Menschen verletzt worden, darunter ein Zweijähriger lebensgefährlich. Das Kleinkind sei in ernstem Zustand per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Montagabend mit.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Mittag in Seligenstadt, als eine junge Autofahrerin abbiegen wollte. Dabei habe sie offenbar den Bus übersehen, der mit 36 Menschen an Bord auf dem Weg zu einem Rosenmontagsumzug gewesen sei.

Der zwei Jahre alte Sohn der Frau wurde laut Polizeiangaben dabei lebensgefährlich verletzt und per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Sein vier Jahre alter Bruder und seine Mutter wurden demnach ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch elf Menschen, die an Bord des Reisebusses waren, wurden nach Angaben der Beamten verletzt.

Der Sachschaden belief sich einer ersten Schätzung der Polizei zufolge auf rund 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und hätten abgeschleppt werden müssen. (AFP)