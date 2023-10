3900 gesunde Zähne abgetötet Zahnarzt aus Marseille wegen Verstümmelung zu Haftstrafe verurteilt

Etwa 3900 gesunde Zähne hatte er aus Raffgier abgetötet - nun hat ein Berufungsgericht die achtjährige Haftstrafe wegen mutwilliger Körperverletzung und Verstümmelung gegen den französischen Zahnarzt Lionel Guedj bestätigt.

Seine Praxis in einem der ärmsten Viertel von Marseille sei „eine reine Geldmaschine“ gewesen, hatte der Staatsanwalt gesagt.

Das Gericht ordnete am Freitag zusätzlich die Beschlagnahmung der Villa von Guedj an, die er vor Beginn des Verfahren seiner Frau überschrieben hatte. Es bestätigte die Konfiszierung der Reichtümer, die der 43-Jährige mithilfe seiner brutalen Machenschaften angehäuft hatte, darunter Autos, ein Boot, Kunstwerke und Bankkonten in Höhe von mehr als 2,2 Millionen Euro.

Vater von Guedj ebenfalls zu Haftstrafe verurteilt

Sein heute 71 Jahre alter Vater Jean-Claude Guedj, der ihn dabei unterstützte, wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sein Sohn habe „vielleicht etwas zu schnell gearbeitet“, hatte er während des Prozesses gesagt. Lionel Guedj verfolgte die Urteilsverkündung per Videokonferenz aus seinem Gefängnis.

Er hatte seinen Patienten das Lächeln von Filmstars versprochen - um ihnen dann so viele Zähne wie möglich zu ziehen oder abzutöten und ihnen teuren Zahnersatz anzudrehen. Bezahlt wurde dies von der Krankenkassen und den privaten Versicherern.

„Verraten“, „ausgenutzt“ und „voller Scham“ hätten sich viele der 374 Opfer des Zahnarztes gefühlt, betonte die Staatsanwaltschaft. Sie können nun zumindest auf Entschädigungszahlungen hoffen.

Unter ihnen etwa eine junge Frau namens Sarah, die sich mit 18 Jahren 24 Zähne hatte ziehen lassen. „Ich hatte Mundgeruch, mochte nicht mehr lächeln, ich hatte eine feuchte Aussprache und Schwierigkeiten beim Essen“, berichtete Sarah später der Zeitschrift „Closer“. Sie habe sich nach der Behandlung immer mehr zurückgezogen, weil sie sich geschämt habe.

Lionel Guedj – der bestbezahlte Zahnarzt Frankreichs

2005 hatte Guedj seine Praxis im Norden von Marseille eröffnet, wo viele Menschen mit geringem Einkommen und nordafrikanischen Wurzeln leben. Er duzte seine Patienten, empfing bis zu 70 am Tag, viele ohne Termin.

2,2 Millionen Euro Sachwert wurden von Guedj beschlagnahmt, in Form von Autos, ein Boot, Kunstwerke und Bankkonten.

Fünf Jahre später war er mit einem Monatseinkommen von bis zu 80.000 Euro der bestbezahlte Zahnarzt Frankreichs.

„Nach dem ersten Termin gab es systematisch einen Behandlungsplan, um möglichst viele Zähne abzutöten und zu überkronen“, heißt es in einem Expertenbericht.

Seine Operationen führte er schnell und nachlässig aus. Viele Patienten klagten anschließend über Entzündungen und schlecht sitzenden Zahnersatz.

Sein Prothesenhersteller sagte aus, dass Guedj Brücken bei ihm bestellte, ohne sie vorher anzupassen. Nach Aussage seiner Sekretärin schreckte der Zahnarzt auch nicht davor zurück, Röntgenaufnahmen zu manipulieren. Guedj rechnet so viele Eingriffe ab, dass sein Arbeitstag bis zu 52 Stunden hätte dauern müssen. (AFP)