Dutzende Bauarbeiter verschüttet Mindestens zwei Menschen sterben bei Gebäudeeinsturz in Südafrika

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes sind am Montag in der südafrikanischen Küstenstadt George zwei Bauarbeiter ums Leben gekommen und Dutzende verschüttet worden.

Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Montag mitteilte, wurden 22 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, von denen zwei ihren Verletzungen erlagen. Die Suche nach etwa 50 verschütten Arbeitern dauerte auch am Dienstagmorgen an.

Zusätzlich zu den lokalen Rettungskräften wurden Rettungshunde aus dem etwa 450 Kilometer westlich gelegenen Kapstadt eingesetzt, wie die Rettungskräfte mitteilten. George zählt zu den größten Städten der Republik Südafrika.

Drohnenaufnahme des Unfallortes. © REUTERS/SHAFIEK TASSIEM

Zum Zeitpunkt des Einsturzes am Nachmittag waren den Angaben zufolge etwa 75 Menschen vor Ort. Einsatzkräfte konnten mit einigen der Verschütteten kommunizieren, wie ein Sprecher der Hilfsorganisation Gift of the Givers der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Warum das im Bau befindliche fünfstöckige Gebäude mit unterirdischem Parkhaus einstürzte, war am Abend laut Angaben der Stadtverwaltung von George noch unklar.

Angehörige versammelten sich nach Angaben der Stadtverwaltung am Rathaus. „Unsere Gedanken sind bei den Familien und allen Betroffenen, die weiter auf Nachricht von ihren Liebsten warten“, schrieb der Bürgermeister von George, Ald Van Wyk, in einer Mitteilung. (dpa, AFP)