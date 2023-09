Ermittlungen im thüringischen Sonneberg Unbekannte mähen Hakenkreuz in Wiese

Unbekannte haben in Thüringen ein 15 Meter mal zwölf Meter großes Hakenkreuz in eine Wiese gemäht. Zeugen bemerkten das Nazisymbol am Freitag in Spechtsbrunn, einem Ortsteil von Sonneberg, und riefen die Polizei, wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Montag mitteilte.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben könnten.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern ermittelte der Staatsschutz der Polizei zuletzt wegen verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Im Landkreis Sonneberg in Thüringen wurde am 03. Juli Robert Sesselmann vereidigt. Er ist der erste AfD-Landrat in Deutschland. (AFP/Tsp)