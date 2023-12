„Extrem gefährliche Bedingungen“ US-Wetterdienst warnt vor riesigen Wellen an der Westküste

Sie sind außergewöhnlich hoch: Angesichts riesiger Wellen an der Westküste der USA warnt der US-Wetterdienst vor der Gefahr des Ertrinkens. Es herrschten „extrem gefährliche Bedingungen“, erklärte der Nationale Wetterdienst NWS am Freitag (Ortszeit).

„Starke Wellen und lebensbedrohliche reißende Strömungen stellen ein außergewöhnliches Risiko des Ertrinkens im Meer und der Beschädigung von Küstenstrukturen dar“, schreibt der NWS.

Infolge eines heftigen Sturms über dem Pazifik wurden Wellen von bis zu neun Metern Höhe in Teilen der US-Bundesstaaten Kalifornien und Oregon erwartet.

Der NWS hat auf seiner Wetterkarte die Gebiete mit Extremwellen dunkelgrün eingefärbt. Für Medford in Oregon schreiben die Experten: „Brecher bis 30 Fuß hoch (zehn Meter). Extrem gefährliche Bedingungen an der Küste. Wellen überspülen Molen und Bereiche, die sonst trocken liegen. Schwere Erosion.“

Die Warnung der Wetterbehörde: „Halten Sie sich von Stränden, Klippen, Molen, Anlegern und sonstiger Infrastruktur am Ufer fern.“

In Ventura County nördlich der Metropole Los Angeles hatte eine Welle am Donnerstag bereits mehrere Fußgänge umgerissen. Videoaufnahmen zeigten, wie die Welle eine Ufermauer in der Stadt Ventura überspülte und einige Menschen von den Füßen riss.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Wegen dieser Welle wurden acht Menschen in örtliche Krankenhäuser gebracht“, schrieb die lokale Feuerwehr in den Onlinenetzwerken.

Nach den Vorhersagen war an der gesamten Küste mit hoher Brandung zu rechnen. Bis Samstagabend bestehe ein Überschwemmungsrisiko, hieß es. (AFP, Tsp)