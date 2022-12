„Für uns auf dem Land ungewöhnlich“ Dreister Dieb klaut Weihnachtsgeschenke einer Familie vor der Wohnungstür

Traurige Gesichter an Heiligabend könnte es in einer Familie in der bayerischen Gemeinde Bodenwöhr geben. Die Mutter hatte die schon eingepackten Weihnachtsgeschenke für die beiden Kinder und den Ehemann am Freitagvormittag im Gang vor ihrer Dachgeschosswohnung im Mehrfamilienhaus abgestellt und war mit letzten Vorbereitungen für das Fest beschäftigt. Da entwendete ein Unbekannter dreist die für die Familie bestimmten Präsente.

Nur einige unhandliche Pakete habe er stehen gelassen, berichtete ein Polizeisprecher am Heiligen Abend. Vom Dieb fehlte auch am Weihnachtstag jede Spur.

„Das schmerzt die Familie schon sehr, wo bekommt man jetzt noch Geschenke her?“, sagte der Polizeisprecher. Der Diebstahl treffe die Familie auch finanziell. „Es ist für uns gerade auf dem Land ungewöhnlich, dass so etwas passiert“, sagte der Sprecher weiter, der sich von dem Fall auch persönlich berührt zeigte. (dpa)

Zur Startseite