Großbrand in Schweinemastanlage : Rund 20.000 Tiere sterben – über 40.000 gerettet

In Sachsen-Anhalt kam es am Wochenende aus noch ungeklärten Gründen zu einem Brand in einer Schweinemastanlage. Die Löscharbeiten der über 210 Feuerwehrleute dauern weiter an.