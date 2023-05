„Hat das Zeug zu einem großen Star“ Border Collie Messi gewinnt Filmhund-Preis in Cannes

Der Border Collie Messi ist beim Filmfestival in Cannes für seine Rolle als „Snoop“ im Film „Anatomy of a Fall“ mit dem Preis Palm Dog als bester Filmhund geehrt worden. „Snoop’ spielt eine wesentliche Rolle in der Handlung und hat die Jury besonders mit einer dramatischen Szene beeindruckt, in der er überzeugend eine Krankheit vorgetäuscht hat“, erklärten die Organisatoren des Wettbewerbs am Freitag. „Snoop hat das Zeug zu einem großen Star.“

In „Anatomy of a Fall“ (deutsch: „Anatomie eines Sturzes“) der französischen Regisseurin Justine Triet spielt die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller die Mutter eines sehbehinderten Jungen, die verdächtigt wird, ihren Ehemann getötet zu haben. Der Film ist einer der Favoriten für die Verleihung der Goldenen Palme am Samstag.

Ein Ehrenpreis wurde dem britischen Filmemacher Ken Loach zugesprochen, der in diesem Jahr mit „The Old Oak“ beim Festival antritt. „Hunde haben in seinen Filmen immer eine sehr große Rolle gespielt“, erklärten die Organisatoren. „In The Old Oak’ geht Ken noch einmal weiter und gibt Marra eine tragende Rolle.“ (AFP)