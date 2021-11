Als sein geplanter Livestream am vergangenen Donnerstag ausfiel, dürfte sich so mancher Follower des Youtubers Rezo gewundert haben. Drei Tage lang mussten sie auf eine Erklärung warten. Am Sonntag dann, kurz vor dem nächsten geplanten Livestream, erklärte Rezo dann via Instagram: Er habe sich mit dem Coronavirus infiziert.

„Keine Sorge: Mit geht's eigentlich wieder ein ganzes Stück besser“, teilte er mit. „Ich war in meinem erwachsenen Leben noch nie so krank gewesen und bin froh, dass ich geimpft bin.“ Rezo geht davon aus, dass die Infektion ihn deutlich stärker getroffen hätte, wäre er nicht geimpft. Nun will er sich noch einige Tage schonen.

Bereits wenige Stunden nach Rezos Erklärung am Sonntag berichteten diverse Medien darüber. Das kommentierte er wenig später ebenfalls, indem er einen Screenshot einiger Überschriften postete und dazu süffisant schrieb: „Finde es gut, dass wir endlich mal über wichtige Sachen reden.“

Einem größeren Publikum in Deutschland ist Rezo bekannt geworden durch seine Youtube-Videos, in denen der Politiker:innen und Journalist:innen scharf kritisierte. „Die Zerstörung der CDU“ ist eines bekanntesten Videos. Rezo war zuvor dafür bekannt war, sich beim Gaming und Musik machen zu filmen. Seine Videos zu politischen Themen wurden millionenfach geklickt und zogen internationales Medieninteresse auf sich.