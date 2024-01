Im WC-Bereich zurückgelassen Totes Neugeborenes in englischer Pub-Toilette aufgefunden

Ein neugeborenes Mädchen ist tot im Toiletten-Bereich eines Pubs im Norden Englands entdeckt worden. Die Polizei in Leeds rief die Mutter auf, sich dringend bei den Behörden zu melden.

Die Frau, deren Identität zunächst unklar war, habe ein äußerst traumatisches Erlebnis durchgemacht und benötige möglicherweise medizinische Behandlung, teilte die Polizei von West Yorkshire am Montag mit.

„Dies ist ein tragischer Vorfall, und wir bitten die Mutter des kleinen Mädchens dringend, sich mit uns in Verbindung zu setzen oder ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, da sie eine äußerst traumatische Erfahrung gemacht hat und möglicherweise selbst behandelt werden muss“, erklärte Detective Chief Inspector James Entwistle am Montag.

Unsere Ermittlungen zu dem Vorfall dauern heute noch an, aber unsere oberste Priorität bleibt das Wohlergehen und die Sicherheit der Mutter. James Entwistle, Polizei West Yorkshire

Nach dem Fund am Sonntagnachmittag hätten Notärzte nur noch den Tod des Babys feststellen können, hieß es seitens der Polizei. Nähere Angaben zu dem Vorfall im Pub „Three Horse Shoes“ im Dorf Oulton südöstlich von Leeds machten die Behörden zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

Das Kind sei am Sonntagnachmittag gefunden worden. Das regionale Nachrichtenmagazin „Yapp App“ berichtete am Montag via X (vormals Twitter), dass zum Zeitpunkt der Entdeckung, um etwa 16:45 Uhr, viele Gäste zum Sonntagsessen in dem Pub gewesen seien.

Pub entschuldigt sich nach Fund bei Gästen

Das britische Lokal „Three Horse Shoes“ veröffentlichte bereits am Sonntag einen Beitrag auf Facebook, in dem sich die Pub-Betreiber bei ihren Gästen entschuldigten: „Alles, was ich im Moment sagen kann, ist, dass es mir leidtut für alle, die bei uns waren, als das passiert ist, und für alle, die kommen wollten und nicht kommen konnten“, heißt es in dem Beitrag.

Und weiter: „Ein riesiges Dankeschön an alle, die uns geholfen haben, während wir als Team zu kämpfen hatten. Das bleibt wirklich nicht unbeachtet. Viel Liebe, das Team von Three Horse Shoes“

Erst kürzlich Neugeborenes in Plastiktüte gefunden

Erst vor zehn Tagen war ein neugeborenes Baby in London von einem Spaziergänger lebend in einer Einkaufstüte gefunden worden. Das Mädchen war jünger als eine Stunde und in ein Handtuch eingewickelt.

Das auf den Namen Elsa getaufte Kind sei wohlauf, hieß es am Wochenende. Die Polizei veröffentlichte die Personenbeschreibung der mutmaßlichen Mutter, die womöglich ärztliche Hilfe benötige. (dpa, Tsp)