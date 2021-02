Der Nachweis der britischen Mutation des Coronavirus hat in Hamm zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Eine Hundertschaft sei seit Montagabend im Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Nach Angaben der Stadt war ein Bauarbeiter auf Montage positiv auf die Variante B117 getestet worden. Sie gilt als ansteckender. Wie mehrere Medien berichten, soll es sich bei dem Mann um einen Bulgaren auf Montage handeln.

Der Westfälische Anzeiger schreibt, dass der Mann in der vergangenen Woche Symptome gezeigt habe und sich in Behandlung begeben habe. Er arbeite bei einer Firma im Münsterland, habe aber Kollegen in Hamm.

Vier Wohnhäuser hat die Polizei unter Quarantäne gestellt worden. Der WDR berichtet, dass es sich dabei um mehr als 100 Bewohner handelt. Sie werden nun getestet. Die Beamten überwachten unter anderem die Einhaltung der Quarantäne. (Tsp/dpa)