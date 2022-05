Fast schon schlicht erscheint das beige-funkelnde Kleid im Vergleich zu den vielen anderen extravaganten Roben und Anzügen - aber Kim Kardashian hat mit dem Original-Outfit von Marilyn Monroe (1926-1962) für den Höhepunkt der diesjährigen Met-Gala gesorgt.

Das Kleid habe Monroe 1962 getragen, als sie dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy ein Geburtstagsständchen sang. Kardashian komplettiert ihren Look mit platinblond gefärbten Haaren, um sich Monroe weiter anzunähern.

Mehr als drei Stunden lang präsentiert sich die High Society auf dem roten Teppich vor dem Metropolitan Museum am Central Park in Manhattan, New York. Der „Met Ball“, häufig bezeichnet als „Gala des Jahres“, ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan-Museum.

Sie sei ein fantastisches Treffen von Menschen aus der Kultur, die New York, das Museum und die Mode feiern, sagt der österreichische Museumsdirektor Max Hollstein. Nach zwei Absagen in Folge aufgrund der Corona-Pandemie findet die Gala nun wieder traditionell am ersten Montag im Mai statt.

Elon Musk spricht auf der Met-Gala über Twitter

Die aktuelle Weltlage bleibt auf der Veranstaltung weitestgehend außen vor. Es gibt einen kurzen Aufruf um Spenden für die Ukraine im Krieg gegen Russland während des Livestreams vom roten Teppich. New Yorks Bürgermeister Eric Adams trägt ein Jackett mit der Aufschrift „Beendet Waffengewalt“ auf dem Rücken.

Die frühere US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton erscheint zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder bei der Gala und zeigt sich in einem roten Kleid, auf das die Namen bedeutender Frauen aus der US-Geschichte eingestickt waren. Elon Musk begründet auf der Gala erneut sein Interesse an der Übernahme von Twitter.

„Wenn alles so läuft wie geplant, ist es mein Ziel, Twitter so inklusiv wie möglich zu machen und es von einem so breiten Teil des Landes und der Welt wie möglich nutzen zu lassen und dass sie es interessant finden und unterhaltsam und dass es die Welt besser macht“, schreibt er. Unabhängig davon freue Musk sich aber auch zu sehen, wie alle angezogen seien und bewundere das Talent der anwesenden Stars.

Elon Musk bei der Met-Gala am Metropolitan Museum in New York. Foto: REUTERS/Brendan Mcdermid

Um für die Gala in Monroes Kleid zu passen, habe Kardashian etwa sieben Kilogramm abnehmen müssen: „Ich habe seit drei Wochen keine Kohlenhydrate und keinen Zucker mehr gegessen - wenn wir wieder im Hotel sind, gibt es eine Pizza- und Donut-Party.“ Dafür ist das Original-Kleid dann aber nicht mehr vorgesehen, Kardashian trage es nur für den Gang über den roten Teppich, um es nicht zu beschädigen.

An ihrer Seite zeigt sich Kardashians neuer Freund, der Comedian Pete Davidson. Erstmals sind am Montag neben Kim Kardashian auch alle vier Schwestern Kourtney, Khloé, Kylie und Kendall sowie die Mutter Kris vor Ort.

Auf der Met-Gala schmücken sich die Stars mit ihren Looks

Auch andere Stars toben sich mit ihrer Mode bei der Veranstaltung wie gewohnt aus. Der Dresscode „Vergoldeter Glamour“ soll eine Referenz an eine wirtschaftliche Blütezeit der USA zum Ende des 19. Jahrhunderts sein. Model Gigi Hadid und Sängerin Lizzo erscheinen in überdimensionalen roten beziehungsweise schwarz-goldenen Mänteln. Lizzo spielt auf dem roten Teppich auf ihrer mitgebrachten Querflöte und sagt: „Ich fühle mich wie ein Kunstwerk“. Lively - an der Seite von Ehemann Ryan Reynolds - lässt ihr Kleid aufknoten und offenbart darunter ein zweites. „Dieses Jahr war ich ganz besonders nervös, weil ich auch Gastgeberin bin, und dann muss man es wirklich bringen.“ Sängerin Billie Eilish zeigt sich mit Blumen am tief ausgeschnittenen Dekolleté und verrät, dass sie beginne, „sich wieder richtig kreativ zu fühlen, und das ist ein gutes Zeichen, da wird etwas bei herumkommen“. Sängerin Alicia Keys trägt die Skyline von Manhattan auf ihrem Kleid, Olivia Rodrigo lilafarbene Schmetterlinge im Haar und Cardi B. angeblich Hunderte Meter Ketten und Schmuck als Kleid. „Sie ist tapfer, es anzuziehen, weil es so schwer ist“, sagt Designerin Donatella Versace. „Nur sie kann es tragen.“

Model Gigi Hadid trägt einen überdimensionalen roten Mantel auf dem roten Teppich der Met-Gala 2022. Foto: Angela Weiss/AFP

Die Teilnahme an der Met-Gala ist höchst exklusiv, während des gesamten Events gilt ein Handy- und Social-Media-Verbot. Die gesammelten Summen der Benefizveranstaltungen liegen im achtstelligen Bereich. Mit 15 Millionen Dollar wurde 2019 eine Rekordbetrag erreicht. Mit der starbesetzten Gala im Anschluss wurde am Vormittag der zweite Teil der Mode-Ausstellung des Kostüm-Instituts zur Entstehungsgeschichte der amerikanischen Mode eröffnet. In der Früh war auch First Lady Jill Biden anwesend. Mit Mode könnten oft Dinge ausgedrückt werden, die durch Worte nicht ausgedrückt werden könnten, sagte Biden auf der Veranstaltung. Sie erinnerte daran, wie sie Anfang März bei der Ansprache zur Lage der Nation ihres Ehemanns, US-Präsident Joe Biden, eine Sonnenblumen-Applikation auf ihrem blauen Kleid getragen habe, als Ausdruck der Solidarität mit der Ukraine. (mit dpa)