Nach Angriff durch mehrere Unbekannte Totschlag vor Kiosk in Paderborn – Täter weiter auf der Flucht

In Paderborn haben in der Nacht auf den 1. Mai drei Männer einen 30-Jährigen angegriffen. Dabei wird das Opfer so schwer verletzt, dass es wenige Tage später seinen Verletzungen erliegt. Die Suche nach den Tätern läuft, ist bisher allerdings noch ohne Erfolg, wie die Polizei am Sonntag bestätigte.

In einer gemeinsamen Presseerklärung hat sich die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei Bielefeld für Hinweise und Zeugen nun an die Öffentlichkeit gewandt.

Die mutmaßlichen Täter werden von der Polizei Paderborn wie folgt beschrieben:

Erster Täter: Männlich, lockige dunkle Haare, Brille, auffälliges rotes T-Shirt mit grünem Streifen auf der Brust, Jeans

Männlich, lockige dunkle Haare, Brille, auffälliges rotes T-Shirt mit grünem Streifen auf der Brust, Jeans Zweiter Täter: Männlich, dunkle kurze Haare, Basecap, dunkles T-Shirt

Männlich, dunkle kurze Haare, Basecap, dunkles T-Shirt Dritter Täter: Männlich, schwarze Haare, weißes T-Shirt

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat möglicherweise durch Unbeteiligte gefilmt worden ist. Die Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag werden von der Staatsanwaltschaft Paderborn, zusammen mit der Mordkommission "Kiosk" des Polizeipräsidiums Bielefeld geführt.

Die Polizei bitte daher darum, dass Personen, die das Tatgeschehen gesehen oder gefilmt haben, oder die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen können, sich bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle oder der Mordkommission zu melden. (Tsp)