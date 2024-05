Schlägerei am Potsdamer Hauptbahnhof Streit zwischen Jugendlichen eskaliert

In der Nacht zum Sonntag ist ein Streit vor dem Eingang des Hauptbahnhofs an den Haltestellen in der Friedrichs-Engels-Straße eskaliert.

Laut der Potsdamer Polizei habe gegen vier Uhr eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Jugendlichen zu einer gewalttätigen Konfrontation geführt.

Dabei erlitt ein 15-Jähriger nach Tritten und Schlägen leichte Verletzungen, er wurde in das Bergmann-Klinikum gebracht. Die mutmaßlichen Täter, die zunächst geflohen waren, konnten von der Polizei im Umfeld des Bahnhofs gestellt werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Weitere Details nannte die Polizei nicht.