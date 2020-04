Der britische Weltkriegsveteran Tom Moore hat nach seiner beherzten Spendenaktion für das Gesundheitspersonal nun auch die Spitze der britischen Charts erobert. Wenige Tage vor seinem 100. Geburtstag wurde Moore damit am Freitag vom Guinness-Buch der Rekorde zum ältesten Mann mit einem Nummer-1-Hit gekürt. Seine Version von "You'll Never Walk Alone" stieg direkt auf Platz eins ein und verkaufte sich bislang 82.000 mal.

Moore wurde berühmt, weil er seit Mitte April die üppige Summe von 28 Millionen Pfund (32 Millionen Euro) für den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) gesammelt hat. Der frühere Hauptmann hatte sich nach einer Hüft-OP vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag am 30. April 100 Mal mit seinem Rollator seinen 25 Meter langen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen.

Die Aktion fand derart viel Zuspruch, dass Moore dem NHS nun einen Millionenbetrag überweisen kann.

Mit dem Song "You'll Never Walk Alone" will der 99-Jährige seine Bemühungen nochmals steigern. Die Hymne des Liverpool Football Club - 1963 von Gerry and the Pacemakers populär gemacht - wurde mit dem Sänger Michael Ball und dem NHS-Chor aufgenommen. "Dies ist die außergewöhnlichste Sache, einer der stolzesten Momente meiner Karriere, aber es geht nicht um mich, sondern um Hauptmann Tom", sagte Sänger Michael Ball.

Tom Moore marschierte 100 Runden mit seinem Rollator durch seinen Hinterhof, um so Spenden zu sammeln. Foto: AFP/Justin Tallis

Der Vorstandsvorsitzende der Official Charts Company, Martin Talbot, nannte Moore "einen Helden für uns alle" und sagte, die Leistung "sollte in diesen außergewöhnlichen Zeiten die Stimmung aller heben".

Nach Angaben des Unternehmens war der älteste Nummer-1-Künstler zuvor Tom Jones, der sich mit 68 Jahren und neun Monaten mit der Benefiz-Single "(Barry) Islands in the Stream" aus dem Jahr 2009 den Spitzenplatz sicherte.

Moore bekam im Guinness-Buch außerdem einen Eintrag für die höchste Spendensumme, die je bei einem Wohltätigkeitsspaziergang gesammelt wurde. Der Bauingenieur hatte sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zur Armee gemeldet. Er diente in Indien und Myanmar, dem damaligen Birma. (AFP)