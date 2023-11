Polizist und „Verursacher“ bei Schüssen in Gummersbach verletzt Polizei Köln ermittelt

Bei einem noch unklaren Geschehen sind in Gummersbach östlich von Köln mehrere Menschen verletzt worden.

Ein Polizist habe mit seiner Dienstwaffe geschossen und damit mindestens einen Menschen verletzt, berichteten Polizeisprecher in Gummersbach und Köln. Unter den Verletzten sei auch ein Polizist sowie der Verursacher des Geschehens.

Nach den Schüssen in der Gummersbacher Innenstadt hat die Polizei in Köln die Ermittlungen übernommen. Weil es bei dem Einsatz zu einem „polizeilichen Schusswaffengebrauch“ gekommen sei, sei das üblich, sagte ein Sprecher am Dienstag. „Ermittler aus Köln sind auf dem Weg nach Gummersbach.“

Laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ sind in der Fensterscheibe eines Backgeschäfts mehrere Einschusslöcher zu sehen. Augenzeugen berichten der Zeitung, sie hätten einen Mann gesehen, der von Polizeibeamten verfolgt wurde. Polizisten hätten versucht, ihn mit einem Stuhl zu stoppen. Schließlich seien Schüsse gefallen.

Die Medienberichte, wonach dem Polizeieinsatz ein Ladendiebstahl vorausgegangen sein könnte, kommentierten die Ermittler zunächst nicht.

Das Geschehen habe sich zumindest teilweise in der Fußgängerzone abgespielt. Die Innenstadt sei im Bereich der Hindenburgstraße derzeit gesperrt.

Die Situation sei stabil, eine weitere Gefährdung für Unbeteiligte bestehe nicht. Alle Verletzten würden derzeit im Krankenhaus versorgt. (dpa)