Berlin, Hamburg, Brandenburg König Charles reist Ende März nach Deutschland

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla kommen vom 29. bis zum 31. März zu ihrem ersten Staatsbesuch nach Deutschland. Der 74-Jährige werde im Rahmen seiner ersten Auslandsreise als neuer Monarch nach Berlin, Brandenburg und Hamburg kommen, teilte das Bundespräsidialamt am Freitag mit.

„Dieser frühe Besuch unterstreicht die enge und herzliche Freundschaft zwischen unseren Ländern und unseren Bürgerinnen und Bürgern“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Videobotschaft.

„Dass König Charles Deutschland und Frankreich als erste Reiseziele vor seiner Krönung ausgewählt hat, ist auch eine wichtige europäische Geste“, sagte Steinmeier.

„Ihm, aber natürlich auch allen Britinnen und Briten möchte ich sagen: Wir in Deutschland, wir in Europa wünschen uns auch nach dem Brexit enge und freundschaftliche Beziehungen zum Vereinigten Königreich.“

Bereits Anfang Februar war die Reise grundsätzlich angekündigt worden. „Ich freue mich, dass das britische Oberhaupt König Charles III. im Bundestag sprechen wird“, sagte Katja Mast, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, damals der Deutschen Presse-Agentur.

Terminplan steht fest

Aus dem Palast in London gab es danach allerdings keine Bestätigung für den Besuch. Das Schweigen ist aber keine Ausnahme, royale Termine werden aus Sicherheitsgründen traditionell erst wenige Tage zuvor angekündigt.

Reisepläne würden zu gegebener Zeit bekanntgegeben, hieß es schon vor Wochen von einer Sprecherin. Die Rede im Bundestag ist für den 30. März geplant.

Am 29. März begrüßen Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender das Königspaar mit militärischen Ehren in Berlin. Am Abend lädt der Bundespräsident zu Ehren des Königs zu einem Staatsbankett ins Schloss Bellevue ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Am zweiten Tag nehmen der Bundespräsident und sein Staatsgast Termine in Berlin und Brandenburg wahr, und am dritten Tag begleiten der Bundespräsident und Büdenbender ihre Gäste nach Hamburg.

Steinmeier traf den König nach eigenen Angaben zuletzt bei der Beisetzung der verstorbenen Königin Elizabeth II. in London. „Ich habe ihn damals als neuen König nach Deutschland eingeladen“, sagte er nun.

„Dass er dieser Einladung nun ein halbes Jahr später folgt, zeigt, wie sehr der König die Freundschaft zwischen unseren Völkern wertschätzt.“ Auf englisch fügte der Bundespräsident in seiner Videobotschaft hinzu: „Your Majesty: I look forward to welcoming you in Germany.“

Hamburg wirbt für sich als „britischte Stadt auf dem Kontinent“

Vom Hamburger Senat hieß es, der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) werde das Königspaar am 31. März im Rathaus zu einem Eintrag in das Goldene Buch der Hansestadt empfangen.

„Der Besuch von König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla ist eine große Ehre für die Freie und Hansestadt Hamburg“, erklärte Tschentscher. „Er stärkt die guten Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Hansestadt, die als`britischste Stadt auf dem Kontinent’ gilt.„

Letzter Besuch im Jahr 2020

Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 britischer Monarch. Seine Krönung ist für den 6. Mai geplant. Als Thronfolger war Charles bereits häufig zu Gast in Deutschland - zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020.

Beim zentralen Gedenken im Bundestag beschwor er damals auf Deutsch, dass er gut spricht, die tiefe Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland.

Ursprünglich war erwartet worden, dass Charles als erstes Reiseziel ein Mitglied des Staatenbundes Commonwealth besucht wie etwa Australien oder Jamaika. Dafür gibt es aber aktuell keine Hinweise.

In seinen ersten Monaten im Amt hat Charles schon zahlreiche Orte im Vereinigten Königreich besucht und hat einen vollen Terminkalender in London. So traf er Anfang Februar auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer Audienz im Buckingham-Palast. (dpa, AFP)

Zur Startseite