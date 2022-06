Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstag erneut für das gesamte Wochenende vor extremer Hitze gewarnt. In großen Teilen des Landes, vor allem aber am Oberrhein und in Ostsachsen, sei mit sehr hohen Temperaturen zu rechnen, teilte der DWD am Morgen mit. Auch die UV-Strahlung werde hohe Werte erreichen.

Bis zum Mittag wurden dem Wetterdienst zufolge verbreitet Temperaturwerte oberhalb von 30 Grad erreicht. Spitzenreiter waren Jena mit 34,3 Grad und Wolfach im Schwarzwald mit 34,1 Grad. Unter der 30-Grad-Marke blieb es vor allem in der Nähe von Nord- und Ostsee, in höheren Lagen sowie im Südosten Bayerns.

Im Südwesten könnten die Temperaturen laut DWD sogar örtlich bis 38 Grad erreichen. Damit könnte der Samstag mancherorts der bisher heißeste Tag des Jahres werden.

Aufgrund der hohen Temperaturen rechnet Mecklenburg-Vorpommern mit vielen Tagestouristen. Das Bundesland an der Ostsee bietet sich für Hitzeempfindliche an: Während weiter südlich Temperaturen von teilweise weit über 30 Grad erwartet werden, ist es in Mecklenburg-Vorpommern mit 22 bis 25 Grad sehr erträglich, wie der Meteorologe Stefan Kreibohm vom Wetterstudio Hiddensee sagte.

Warme Kleidung ist auch in Brandenburg nicht nötig: Das Land erwartet ein Wochenende mit brütender Hitze. Im Norden Brandenburgs rechnet der DWD mit Höchstwerten zwischen 29 und 32 Grad - und zwischen 32 und 35 Grad in Berlin und im Süden Brandenburgs.

Für einen Ausflug ins Schwimmbad spricht auch die Lage in Baden-Württemberg: Temperaturen bis zu 37 Grad von der Kurpfalz bis zum Breisgau sagte der DWD für Samstag voraus. An Rhein und Tauber dürfte eine tropische Nacht folgen mit Temperaturtiefstwerten knapp über 20 Grad, wie die Meteorologen vorhersagten. Kühler wird es demnach lediglich in manchen Flussauen mit 14 Grad, bevor die Sonne am Sonntag wieder alles gibt und die Menschen erneut schwitzen lässt.

Große Hitze in der Hauptstadtregion

Mit Blick auf erwartete Temperaturen deutlich über 30 Grad am Wochenende hat der Wetterdienst eine amtliche Hitzewarnung für Berlin und Teile Brandenburgs herausgegeben. Zudem machten die Experten vielerorts auf die ungewohnt hohe UV-Strahlung und die Notwendigkeit entsprechender Schutzmaßnahmen aufmerksam.

Mit einer zusätzlichen Belastung sei wegen verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet zu rechnen, hieß es etwa in den Hitzewarnungen für Berlin und Potsdam. Expertinnen und Experten hatten vor dem hochsommerlichen Wochenende auch vor den Gefahren beim Schwimmen in unbewachten Gewässern gewarnt und die besonders hohe Waldbrandgefahr angemahnt. Bei Frohnsdorf nahe Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark rückten Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und Technisches Hilfswerk am Freitag zu einem größeren Brand aus.

Für den Samstag rechnet der DWD mit Höchstwerten zwischen 30 und 33 Grad im Norden Brandenburgs und zwischen 33 und 36 Grad in Berlin und im Süden Brandenburgs. Für die Nacht zum Sonntag werden allerdings erste schwere Gewitter erwartet. Dabei könnte es laut DWD lokal in Norddeutschland Sturmböen mit 95 Stundenkilometer sowie Hagel und Starkregen geben, im weiteren Tagesverlauf auch in der Mitte Deutschlands.

Am Sonntag seien im Tagesverlauf örtlich Schauer sowie einzelne Gewitter möglich und Unwetter nicht ausgeschlossen, hieß es. Die Temperaturen sollen demnach auf 25 bis 30 Grad im Norden Brandenburgs und 33 bis 38 Grad im Süden Brandenburgs und in Berlin klettern.

Hitze als Gesundheitsrisiko: Wer muss jetzt besonders Acht geben?

Die hohen Temperaturen sind nicht ungefährlich. Die Landesapothekenkammer aus Hessen warnt vor Sonnenbrand, Heuschnupfen und Kreislaufproblemen. Die Menschen sollten viel trinken und Sport in der größten Hitze vermeiden.

Nach Angaben des Wiesbadener Gesundheitsamtes sind grundsätzlich alle Menschen von den Gefahren der Hitze betroffen. Besonders gefährdet seien aber Kleinkinder, ältere Menschen und chronisch Kranke.

Starke Sonne verursachte Risse in einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus

In Düsseldorf hat die starke Sonneneinstrahlung vermutlich in einem Mehrfamilienhaus zu Rissen im Mauerwerk eines Treppenraums geführt. Das Haus sei vorübergehend evakuiert worden, berichtete die Feuerwehr am Samstag.

Bewohner hatten die Risse bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Ursache für die Schäden laut Baustatiker: Stahlträger im Mauerwerk, die „aufgrund des Alters des Hauses teilweise freilagen“, hätten sich durch die starke Sonneneinstrahlung ausgedehnt.

Die Feuerwehr hatte festgestellt, dass auf der Hausrückseite im Treppenbereich Glasbausteine geplatzt waren. Da sich die grundsätzliche Struktur der Wände laut Prüfung als stabil erwiesen hatte und die Wohnungen nicht betroffen waren, konnten alle Bewohner in das Haus zurückkehren. (dpa, AFP)