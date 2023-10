Sieben Meter hohe Wellen erwartet Taiwan bereitet sich auf Taifun „Koinu“ vor

Der Wirbelsturm „Haikui“ ist erst wenige Woche her. Nun sind in Erwartung des Taifuns „Koinu“ in Taiwan Flüge gestrichen und Schulen geschlossen worden. Der Wirbelsturm sollte am Donnerstag im Süden der Insel auf Land treffen, wie der taiwanische Wetterdienst am Mittwoch mitteilte.

Er könnte nach Behördenangaben bis zu sieben Meter hohe Wellen mit sich bringen.

Flugstreichungen und Schulschließungen

Vorsorglich wurden mehr als hundert internationale Verbindungen und Inlandsflüge gestrichen, auch der Fährverkehr zu kleineren zu Taiwan gehörenden Inseln wurde ausgesetzt.

Wegen Erdrutschgefahr mussten mehr als 200 Menschen im Süden des Landes ihre Häuser verlassen. Die Grundschulen der ländlichen Region Taitung bekamen die Erlaubnis, ihre Schüler früher als üblich nach Hause zu schicken.

Eine wichtige Küstenstraße wurde vorsorglich geschlossen.

Tropensturmsaison

In Taiwan gibt es von Mai bis November regelmäßig Tropenstürme. Der Wirbelsturm „Haikui“ Anfang September war der erste Taifun seit vier Jahren, der die Insel traf.

Er brachte heftige Regenfälle mit sich und zwang fast 8000 Menschen, ihre Häuser zu verlassen.

Wissenschaftlern zufolge verstärkt der Klimawandel die Intensität von Tropenstürmen. Zugleich ist ihr Weg wegen der Auswirkungen der Erderwärmung schwerer vorhersagbar. (AFP)