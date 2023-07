Bergunfall in Tirol Deutsche Urlauberin stürzt beim Klettern in den Tod

In den österreichischen Alpen ist eine deutsche Urlauberin beim Klettern tödlich verunglückt. Die 55-Jährige sei am Dienstagnachmittag mit einer Klettergruppe am Wilden Kaiser im Tiroler Bezirk Kitzbühel unter der Führung eines 56-jährigen Österreichers unterwegs gewesen und beim Abstieg abgestürzt, meldete die Nachrichtenagentur APA am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei.

Eine 60-jährige Teilnehmerin der Klettertour entdeckte die Frau demnach in einer Felsrinne. Ersthelfer vor Ort hätten noch vergeblich versucht, sie zu reanimieren. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar, Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Leiche der Frau sollte laut APA auf Anordnung der Staatsanwaltshaft Innsbruck obduziert werden. (AFP)