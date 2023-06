Tragödie im Nordatlantik „Titan“-Kapitän hatte Verbindungen zu ertrunkenen „Titanic“-Passagieren

In der Familiengeschichte von Wendy Rush, Frau des verschollenen „Titan“-Kapitäns Stockton Rush, wiederholt sich eine Tragödie. Schon ihre Ur-Ur-Großeltern starben unweit der Unglücksstelle im Nordatlantik – an Bord der „Titanic“, wie die „New York Times“ berichtet.

Isidor Straus und seine Frau Ida seien an Bord der „Titanic“ gewesen, als es 1912 sank. Die Erste-Klasse-Passagiere hätten eine Evakuierung abgelehnt, schreibt die „Times“. Isidor habe sich geweigert, den anwesenden Frauen und Kindern ihren Platz im Rettungsboot zu nehmen, obwohl ihm das Angebot gemacht worden sei. Ida wiederum habe ihren Ehemann nicht zurücklassen wollen.

Die Eheleute hätten beim Untergang der „Titanic“ Arm in Arm an Deck gestanden, berichteten Überlebende. Sie waren 40 Jahre verheiratet, heißt es in dem Bericht. Isidors Leiche sei später gefunden worden – seine Frau bleibt verschollen. Regisseur James Cameron hatte den beiden in seinem Hollywood-Drama „Titanic“ ein Denkmal gesetzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Isidor Straus war einer der reichsten Passagiere an Bord der „Titanic“. Er war Miteigentümer der Warenhauskette Macy’s. Ursprünglich stammte der Sohn eines jüdischen Geschäftsmannes jedoch aus Otterberg in der Pfalz, schreibt der „Spiegel“. Dort sei er am 6. Februar 1845 geboren worden und später mit seiner Familie in die USA ausgewandert – wo er später Karriere machte.

Seine spätere Frau Ida sei auf den Tag genau – vier Jahre später – nur 60 Kilometer von Isidors Wohnort auf die Welt gekommen. Auch ihre Familie wanderte aus, heißt es in dem Bericht. Mit 14 Jahren seien sich die beiden zum ersten Mal begegnet. Nach ihrer Heirat bekam das Ehepaar sieben Kinder – vier Söhne und drei Töchter.

Minnie, eine der Töchter, ist die Ur-Großmutter von Wendy Rush, die bei der Implosion des Tauchboots „Titan“ ihren Mann verlor. (Tsp)