Vier Personen in Norditalien weiter vermisst Feuerwehr korrigiert Zahl der Todesopfer nach Explosion auf drei herunter

Nach der tödlichen Explosion in einem Wasserkraftwerk an einem Stausee in Norditalien hat die Feuerwehr am Mittwoch noch nach vier Vermissten gesucht.

Die Zahl der Todesopfer bei dem Unglück vom Dienstag korrigierte ein Feuerwehrsprecher nach unten. „Die Bilanz lautet vier Vermisste und drei Tote“, sagte er.

Am Vortag hatte ein örtlicher Behördenvertreter von mindestens vier Toten und fünf Vermissten gesprochen. Bei den drei Todesopfern handelt es sich nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur AGI um drei Männer im Alter von 35, 45 und 73 Jahren. Fünf Menschen wurden demnach bei dem Vorfall verletzt.

Die Suche nach den Vermissten, vier Mitarbeitern des Wasserkraftwerks, gestaltete sich schwierig. Die Lage vor Ort sei „besonders kompliziert, es dringt immer noch Wasser in das Werk ein“, sagte der Feuerwehrsprecher. „Wir arbeiten nicht mit viel Hoffnung, die Vermissten lebend zu finden“, zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa Feuerwehr-Sprecher Luca Cari.

Das Standbild aus einem Video der vigili del fuoco zeigt das Wasserkraftwerk am Stausee von Suviana nach einer Explosion. © dpa/Vigili Del Fuoco

Das Bargi-Wasserkraftwerk befindet sich am Suviano-Staudamm in der norditalienischen Gemeinde Camugnano bei Bologna. Der Staudamm an sich wurde durch die Explosion nach vorläufigen Angaben des Betreibers Enel Green Power nicht beschädigt. Der Betrieb des Kraftwerks wurde gestoppt, laut Enel Green Power hat dies aber keine Auswirkungen auf die lokale oder nationale Stromversorgung.

Brandursache weiter unklar

Nach ersten Erkenntnissen brach in der Anlage bei „Arbeiten zur Verbesserung der Effizienz“ in etwa 30 Metern Tiefe aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer aus, wodurch es dann zu der Explosion kam. Infolge dessen sei auch Wasser in das Kraftwerk eingedrungen, hieß es.

Die Arbeiten seien von den darauf spezialisierten Unternehmen Siemens, ABB und Voith vorgenommen. Der Bürgermeister von Camugnano, Marco Masinara, sprach am Dienstagabend von einem „schrecklichen Arbeitsunfall“, der die „gesamte Gemeinde“ betroffen mache.

„Es scheint so, dass es einen Deckeneinsturz gab, und der Rettungseinsatz ist schwierig, weil viel Wasser in das achte Untergeschoss eingedrungen ist“, fügte er hinzu. Politiker wie Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sprachen den Angehörigen der Todesopfer ihr Mitgefühl aus.

Der See liegt in einem Regionalpark der Apenninen auf einer Höhe von knapp 500 Metern. Er entstand durch den Bau eines Staudamms in den Jahren 1928 bis 1932. Die Gegend ist auch bei Wanderern sehr beliebt. (dpa, AFP)