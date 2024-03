Zwei Tatverdächtige nach Leichenfund in U-Haft Soko „Rampe“ findet Baby von toter Frau – Mädchen lebt

Nach dem Fund einer toten Frau am Rheindamm in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) in der vergangenen Woche sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden.

Die 43 und 44 Jahre alte Männer hatten das fünf Wochen alte Baby der Frau bei sich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Mädchen wurde unversehrt in Obhut genommen.

Gegen die beiden Männer bestehe der dringende Verdacht, die 27-jährige Frau - nach früheren Angaben eine ukrainische Geflüchtete - getötet zu haben.

Wo sich beide aufhielten, war nach dem Leichenfund zunächst unbekannt. Sie kamen am Donnerstag vor einen Haftrichter und anschließend zur Untersuchungshaft in Justizvollzugsanstalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das fünf Wochen alte Mädchen wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein DNA-Abgleich ergab, dass es sich um die Tochter der Getöteten handelt. Das Kleinkind befinde sich nun in der Obhut des Jugendamtes.

Der Aufenthalt der 51-jährigen Mutter der Getöteten ist hingegen weiter ungeklärt. Die eingerichtete Sonderkommission „Rampe“ sucht mit einem Foto nach der Vermissten und bat um Zeugenhinweise.

Ein Passant hatte die Leiche der Frau am vergangenen Donnerstag nahe dem Rheinufer an einer sogenannten Nato-Rampe entdeckt. Sie war mit ihrer Tochter und ihrer Mutter in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis untergebracht gewesen. (dpa, AFP)