Christine Ilgert, blaue Haare und Fleecejacke, ist Krankenpflegerin an einer Berliner psychiatrischen Klinik, Psychologie-Studentin und Gewerkschaftsmitglied. Ihre Fahrradschuhe klacken über den Schotter, als sie durch den Monbijoupark läuft. Hier, zwischen Touristen und Joggern, geht sie oft mit ihren Patienten spazieren. Heute ist ihr freier Tag – und trotzdem bekam sie am Morgen einen Anruf, ob sie nicht doch arbeiten könne.

Ich bin eine der wenigen, die sich traut, auch mal Nein zu sagen, wenn ich nicht arbeiten kann. Gerade organisiere ich eine Demo für nächste Woche. Ich weiß aber schon, dass niemand kommen wird. Meine Branche hat resigniert. Dabei sehen wir es jeden Tag: Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, und es gibt nicht genug Personal – was sich gegenseitig bedingt. Wenn mir jemand körperliche Gewalt antut, dann fixiere ich die Person oder sperre sie ein. Ich habe das Recht, mich selbst zu verteidigen.

Wenn wir mehr Beschäftigte hätten, müsste es manchmal gar nicht so weit kommen. Meistens arbeiten wir auf unserer Station nach dem Feuerwehrprinzip. Wir können uns oft nur noch um Fälle kümmern, die akut sind. Eigentlich sollten wir die Aufnahme komplett stoppen dürfen oder die Station schließen, wenn nicht genügend Personal da ist.

Es gibt eine Frau in Berlin-Mitte, die rückwärts läuft. Nur das, und trotzdem rufen immer wieder Passanten die Polizei und sie wird bei uns abgegeben. Sie hat eine psychische Krankheit, aber sie lebt funktional und schadet niemandem. Ich frage mich: Müssen wir sie wirklich jedes Mal aufnehmen? Natürlich haben wir auch einen Versorgungsauftrag. Heikel wird es, wenn die Abweichung so groß ist, dass jemand sich oder anderen schadet. Ich finde nicht, dass nur die Kliniken in die Kritik genommen werden sollen, sondern auch die Gesellschaft. Es gibt nun mal einige Menschen, die überfordern oder überfordert sind. Das ist normal. Damit können wir Außenstehende ruhig konfrontieren.

Wir haben kein Stimmrecht

Einmal am Tag will ich mit den Patienten vor die Tür gehen. Das ist purer Idealismus. Oft sagen sie, sie würden das nicht schaffen. Ich erkläre ihnen, dass diese Haltung Teil ihrer Krankheit ist. Und dass sie erst einmal loslaufen müssen, dann stellt sich ein angenehmes Gefühl ein. Aber mit nur zwei Pflegekräften pro Schicht können wir die Klinik nicht verlassen. Das wäre fahrlässig.

Allein in einer Frühstückspause habe ich bis zu zehn Unterbrechungen. „Bitte geben Sie mir eine Zahnbürste.“ „Kann ich ein Handtuch haben?“ „Frau Schwester, ich habe mir die Pulsadern aufgeschnitten.“ Das ist Alltag. Wenn wir mehr Leute auf der Station wären, könnte ich mir überlegen, mit wem ich an welchem Tag rausgehe. Ich will nicht mehr Feuerwehr spielen.

Der Gemeinsame Bundesausschuss denkt sich gerade eine Alternative für die Personalbemessung aus, bei der nur Krankenhausbetreiber und Krankenkassen mitentscheiden dürfen. Beschäftigte wie meine Kollegen, Kolleginnen und ich haben kein Stimmrecht. Ich sorge mich, dass am Ende ohne unsere Beteiligung eine neue Personalbemessung entsteht, die für uns Pfleger und Pflegerinnen nicht besser sein wird – und für die Patienten auch nicht.